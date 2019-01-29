Президент Венесуэлы ознакомился с "глиссерным танком" VN-18 и БМП-3

Николас Мадуро опробовал на море боевую машину морской пехоты VN-18. Руководитель южноамериканского государства совершил продолжительный заплыв во время посещения базы военно-морских сил в штате Карабобо.

Patrullamos las costas de Puerto Cabello en los Tanques Anfibios, dispuestos para la defensa de nuestra patria. pic.twitter.com/f0EGrL9HB8 — NicolГЎs Maduro (@NicolasMaduro) 27 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.

Венесуэла в настоящее время является единственным зарубежным покупателем китайских боевых машин семейства ZBD-05, в которое входят БМП под экспортным обозначением VN-18 и легкий танк VN-16. Всего было получено более полусотни единиц такой техники.

Они различаются вооружением: на БМП стоит 30-мм автоматическая пушка, которая является клоном российской 2А72, а на танке - 105-мм нарезное орудие.

Машины оснащены мощными водометами и специальным оборудованием, позволяющим во время движения по водной поверхности выходить на глиссирующий режим. В результате максимальная скорость при десантировании на большом удалении от берега может достигать 45 км/ч. Скорость по суше - 65 км/ч.

Также в фотоматериалах, которые размещены в Twitter, можно увидеть и российские БМП-3, которые, как и БТР-80А, в настоящее время являются основными в сухопутных войсках Венесуэлы. Более двух сотен таких бронемашин планируют задействовать в широкомасштабных военных учениях, которые пройдут с 10 по 15 февраля.

Nos estamos preparando para los ejercicios militares mГЎs importantes de nuestra historia, en homenaje al Bicentenario de Angostura. Su objetivo es acoplar toda la capacidad, operativa, organizacional, de armas y de uniГіn cГ­vico militar, para defender nuestra Patria. pic.twitter.com/TUsCWVn0uL — NicolГЎs Maduro (@NicolasMaduro) 27 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев