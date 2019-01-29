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29.01.2019
Российская газета

Президент Венесуэлы ознакомился с "глиссерным танком" VN-18 и БМП-3

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БМП VN-18
БМП VN-18.
Источник изображения: rg.ru

Николас Мадуро опробовал на море боевую машину морской пехоты VN-18. Руководитель южноамериканского государства совершил продолжительный заплыв во время посещения базы военно-морских сил в штате Карабобо.

Венесуэла в настоящее время является единственным зарубежным покупателем китайских боевых машин семейства ZBD-05, в которое входят БМП под экспортным обозначением VN-18 и легкий танк VN-16. Всего было получено более полусотни единиц такой техники.

Они различаются вооружением: на БМП стоит 30-мм автоматическая пушка, которая является клоном российской 2А72, а на танке - 105-мм нарезное орудие.

Машины оснащены мощными водометами и специальным оборудованием, позволяющим во время движения по водной поверхности выходить на глиссирующий режим. В результате максимальная скорость при десантировании на большом удалении от берега может достигать 45 км/ч. Скорость по суше - 65 км/ч.

Также в фотоматериалах, которые размещены в Twitter, можно увидеть и российские БМП-3, которые, как и БТР-80А, в настоящее время являются основными в сухопутных войсках Венесуэлы. Более двух сотен таких бронемашин планируют задействовать в широкомасштабных военных учениях, которые пройдут с 10 по 15 февраля.



 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Продукция
2А72
ZBL-09
БМП-3
БТР-80
БТР-80А
Компании
Patria
Проекты
Военные учения
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