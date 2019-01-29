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29.01.2019
Российская газета

В США связали появление "Охотника" с сирийским опытом ВКС России

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Опытный образец-демонстратор разведывательно-ударного БЛА по теме "Охотник
Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.
Источник изображения: t.me/fighter_bomber/806

Несмотря на то, что в ходе сирийской кампании российские военные активно использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в основном они применялись для разведки, целеуказания и корректировки огня. При этом возможности тут же поразить цель высокоточным оружием не было - приходилось направлять в заданный район боевую авиацию.

Этот опыт подстегнул разработку ударных беспилотников, отметили эксперты американского издания The National Interest, комментируя недавнее появление в Сети первых снимков БПЛА С-70 "Охотник".

- Отправившись в Сирию в 2015 году, Россия не имела важного боевого элемента - способности быстро поражать цели после их идентификации, что является одной из ключевых функций [беспилотных боевых воздушных судов] сегодня, - пояснил эксперт по российским вооруженным силам Сэмюэль Бендетт. - Опыт Москвы в Сирии подчеркнул это обстоятельство - несмотря на то, что было выставлено большое количество дронов, которые позволяли русским быть более точными в бою, большинство целей были поражены пилотируемой авиацией или артиллерией.

Издание также отмечает, что "Охотник" - далеко не единственный беспилотник, который сейчас разрабатывается или испытывается по заказу российской армии. Однако именно С-70 должен закрыть дефицит в сегменте боевых беспилотных аппаратов, способных находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Летные испытания "Охотника" должны начаться весной текущего года, сперва планируется протестировать взлет и посадку беспилотника.

По словам Тома Купера, также являющегося экспертом по российским вооружениям, чтобы быть эффективными, "Охотнику" понадобятся небольшие высокоточные боеприпасы.

Напомним, беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", его особенностями являются малая радиолокационная заметность, способность длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты. Максимальная скорость - около тысячи километров в час, вес - 20 тонн.


 Алексей Иванов

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
США
Проекты
БПЛА
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