Оказание президенту Венесуэлы военной и финансовой помощи в Кремле не обсуждается - Песков

Урегулировать ситуацию в Венесуэле должны ее граждане в рамках конституционного поля. Единственная возможная помощь Венесуэле сейчас - не вмешиваться

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле не обсуждают оказание финансовой и военной помощи президенту Венесуэлы, единственная возможная помощь сейчас - не вмешиваться в ситуацию там, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь - это не вмешиваться в ситуацию, как это делают напрямую некоторые страны: вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

В ходе разговора пресс-секретаря спросили, обсуждается ли сейчас оказание какой-либо дополнительной помощи президенту Венесуэлы, в том числе военной и финансовой.

"Нет", - ответил Д.Песков.