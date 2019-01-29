"Туполев" рассказал о дате первого полета проектируемого бизнес-джета

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый опытный образец сверхзвукового пассажирского самолета должен совершить первый полет в 2027 году, сообщил в понедельник начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО "Туполев" Михаил Никулочкин.

"Создание сверхзвукового делового самолета планируется в два этапа. Первый этап - разработка самолета-демонстратора, первый вылет которого запланирован на 2024 год, второй этап - разработка опытного образца, первый вылет запланирован на 2027 год", - сказал Никулочкин.

Он добавил, что стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включая постройку демонстратора, составит 42 с небольшим миллиарда рублей, стоимость опытно-конструкторских работ составит 57 миллиардов рублей, стоимость постройки серийного самолета - 6 миллиардов.