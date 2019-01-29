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29.01.2019
ТАСС

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации планируют создать за пять-семь лет

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Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144
Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

Начало поставок комплекса на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сроки создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, изделие 80) составят около пяти-семи лет. Об этом заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов на торжественном собрании, посвященном 50-летию со дня первого полета сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

"Помимо глубокой модернизации авиационной техники мы создаем и новую технику. У нас реализуется проект "изделие 80". И сроки будут такие же - пять-семь лет, и проблемы будут приблизительно такие же (что и при разработке Ту-144 - прим. ТАСС)", - сказал Конюхов.

Торжественное собрание, посвященное 50-летию со дня первого полета сверхзвукового гражданского самолета Ту-144, состоялось в понедельник в ПАО "Туполев". На мероприятии выступили представители Минпромторга, Росавиации, Объединенной авиастроительной корпорации, компании "Туполев" и ветераны отечественного авиастроения. Также были представлены доклады о тенденциях и перспективах развития гражданской сверхзвуковой авиации.

Перспективный авиационный комплекс

Как сообщал ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже Ту-160.

Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году. Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.

По словам замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова, производственная база для выпуска этих самолетов может быть создана на Казанском авиазводе к 2025 году.

28.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ту-144
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий
Конюхов Александр
Проекты
ПАК ДА
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