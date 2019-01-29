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29.01.2019
РИА Новости

Разработчик "Авангарда" запатентовал новый способ заправки ракет

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Запуск баллистической ракеты РС-18 "Стилет"
Запуск баллистической ракеты РС-18 "Стилет" с космодрома "Байконур".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Казак

МОСКВА, 28 янв —РИА Новости. НПО машиностроения запатентовало мобильный способ заправки ракет, сообщается на сайте организации.

Предприятие является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Стилет" и гиперзвукового боевого блока "Авангард".

Традиционный способ

Сейчас компоненты топлива сначала доставляют на техническую позицию космодрома или пусковой базы в цистернах по железной дороге.

Затем топливо сливают в специальные хранилища, где оно проходит подготовку по температурным параметрам и степени насыщенности растворенными газами.

После его перекачивают в автозаправщик, который отправляется на стартовую позицию, где и происходит заправка ракеты.

Метод проверен десятилетиями, но время работает против него. "С годами такой способ подготовки топлива становится все менее надежным", — говорится в сообщении предприятия.

Оборудование, оставшееся со времен СССР, устаревает и требует дорогостоящего ремонта. Поэтому уже давно ведутся поиски альтернативного метода заправки.

Новый подход

Разработчики решили отказаться от стационарных хранилищ в пользу мобильных комплексов.

"Новый способ запатентован. Он заключается в использовании мобильных агрегатов, которые заправляются из железнодорожных цистерн и самостоятельно осуществляют подготовку топлива перед заправкой ракеты", — указывают в НПО.

Это позволит выиграть по разным направлениям. Во-первых, при наличии нескольких таких комплексов можно будет легко перебрасывать их в различные регионы по мере надобности.

Во-вторых, агрегаты строятся на современной элементной базе, что позволит в скором времени автоматизировать процесс подготовки компонента.

В-третьих, в качестве компонентов применяется амил и гептил — вещества первого класса опасности.

"Новый метод дает возможность сократить количество переливов и, как следствие, опасных операций — перестыковок", — приводятся на сайте слова инженера НПО машиностроения Святослава Лемешева.

Амил и гептил используется в ракетах "Стилет" разработки НПО машиностроения. Как сообщали СМИ, "Стилеты" будут применяться как первые носители "Авангардов".

28.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-18
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
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