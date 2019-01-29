Конвертоплан V-280 Valor побил собственный рекорд скорости

Авиастроительный концерн Bell Helicopter показал новое видео летных испытаний конвертоплана V-280 Valor, в ходе которого летательный аппарат разогнался до 518 км/час. Об этом пишет New Atlas.

Проект V-280 Valor был представлен в 2013 году. Летательный аппарат может взлетать и садиться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Весной 2018 года конвертоплан прошел испытание в самолетном режиме. В рамках полета V-280 Valor развил скорость до 325 км/час.

Теперь конвертоплан во время испытаний в Авиационном исследовательском центре в Техасе побил собственный рекорд, разогнавшись до 518 км/час.

Ранее конвертоплан совершил полет с горизонтальной посадкой и крутым взлетом под углом 80°. Взлет под таким углом позволяет ему совершить очень короткий пробег и значительно снизить количество потребляемого топлива. Кроме того, при таком взлете аппарат может взять с собой больше груза, чем при вертикальном взлете.

В разработке Valor приняли участие компании Lockheed Martin, GE, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems.