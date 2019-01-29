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29.01.2019
Lenta.ru

В США обеспокоились российской электромагнитной супербомбой

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Бортовой комплекс обороны (средство радиоэлектронная борьбы - РЭБ) "Талисман" ("Сателлит" - экспорт) Источник: http://defin.by/products/.

Несколько стран, прежде всего Китай, Россия, Северная Корея и Иран, создают мощные электромагнитные супербомбы, способные вывести из строя электронику потенциального противника, пишет The Washington Free Beacon, ссылаясь на данные разведки Соединенных Штатов.

Американский журнал отмечает, что подобное оружие при взрыве в космосе способно нарушить работу критически важных военных спутников, а при применении в атмосфере — парализовать функционирование наземных радиоэлектронных устройств.

Издание отмечает, что в настоящее время у США нет электромагнитной бомбы, мощность которой была бы сопоставима с возможностями изделий, разрабатываемых Пекином и Москвой. Согласно The Washington Free Beacon, создание подобного оружия является частью стратегии бесконтактной войны, которую реализуют Китай и Россия.

В сентябре 2017 года советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев заявил, что в России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса.

28.01.2019
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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Компании
КРЭТ
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