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29.01.2019
Lenta.ru

У "безоружного" разбившегося Ту-22М3 заметили ракету X-22

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Катастрофа 22.01.2019 на аэродроме Оленья Ту-22М3
Отделившаяся носовая часть с кабиной потерпевшего катастрофу 22.01.2019 на аэродроме Оленья дальнего бомбардировщика Ту-22М3 (бортовой номер "35 красный", регистрационный номер RF-94159, заводской номер 1683134) из состава 40-го смешанного авиационного полка Дальней авиации ВКС России.
Источник изображения: "Энциклопедия Военной Авиации" / ВКонтакте

Потерпевший 22 января аварию российский (советский) сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 переносил сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету большой дальности X-22 или ее учебную версию, пишет в Twitter эксперт Международного института стратегических исследований (Великобритания) Джозеф Демпси.

"Хотя Минобороны России заявляло, что на Ту-22М3 не было оружия, на представленных кадрах у самолета заметна, предположительно, учебная [небоевая] версия X-22", — заявил специалист.

К такому выводу эксперт пришел, посмотрев видео катастрофы Ту-22М3.



За последние четыре года произошло четыре крупных аварии Ту-22М3. Жертвами последней, случившейся в январе этого года, стали трое из четверых членов экипажа. Согласно данным Минобороны, разбившийся Ту-22М3 "выполнял полет без боекомплекта".

В декабре 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полет российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Ту-22М3М создан в рамках программы Ту-22М3. Минобороны России примет решение о запуске масштабной программы обновления самолетов по результатам государственных испытаний. В случае успешных испытаний до уровня Ту-22М3М модернизируют 30 единиц Ту-22М3.

28.01.2019
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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Небо РЛК
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
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