Украинские ВВС провели учения над акваторией Азовского моря

Украина провела воздушные учения над акваторией Азовского моря, в которых участвовали самолеты из состава Объединенных сил, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

Источник изображения: Минобороны Украины

В учениях, проведенных по приказу командующего Объединенными силами Наева, приняли участие летчики дежурного звена ударных самолетов, которые отработали воздушную поддержку кораблям Военно-морских сил и Госпогранслужбы Украины, осуществляющим патрулирование Азовского моря в районе боевых действий. Как сообщает Минобороны Украины, самолеты наводились на "цели врага" с помощью украинских боевых кораблей. По итогам тренировки было принято решение, что со стоящей задачей летчики ВВС Украины справились "на отлично".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что Украина проводит учения с целью отработки потенциальных боевых действий с применением авиации против России. При этом он предположил, что Киев готовит новую агрессивную провокацию в акватории Азовского моря, пишет ФАН.

Последние учения с использованием авиации в районе Азовского моря прошли в конце ноября 2018 года, когда самолеты ВВС Украины изображали российские, которые якобы атаковали украинское побережье моря, но были "геройски" отражены силами ПВО Украины, которые включали в себя ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23.