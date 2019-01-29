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29.01.2019
Военное обозрение

Причиной катастрофы Ту-22М3 назвали КГС

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После публикации кадров с попыткой приземления дальнего ракетоносца Ту-22М3, закончившейся трагедией, в сети публикуется множество версий на предмет того, что же послужило причиной катастрофы.

Источник изображения: Минобороны РФ

Вертикальная скорость самолёта в момент касания взлётно-посадочной полосы была такова (и это видно по ранее опубликованным кадрам), что создалось впечатление о "потере" экипажем ВПП. Другими словами, экипаж, вероятно, полагал, что полоса находится ниже. В результате сильного удара о ВПП самолёт буквально переломился надвое, после чего произошло возгорание. Катастрофа унесла жизни троих лётчиков, один находится в московском госпитале (о его состоянии данных нет).

На информационном ресурсе Defence Blog приводится мнение эксперта (при этом ни имени, ни иных данных об эксперте не публикуется), который высказался о том, что "причиной крушения могла стать неисправная КГС (курсо-глиссадная система).

Из материала:

Это может быть сломанная КГС. Он спускался слишком быстро. Обычно, когда вы достигаете 30 метров высоты, вы отключаете питание и слегка оттягиваете нос назад, чтобы замедлиться (…)Мне кажется, он [пилот] понятия не имел, насколько быстро самолёт спускается.

Напомним, что ранее в прессе прозвучало заявление о том, что причиной катастрофы стал "снежный заряд при высокой скорости ветра". На ранее опубликованных кадрах крушения при этом видно, что самолёт действительно заходит на посадку в тяжелейших погодных условиях. Почему самолёт не ушёл на запасной аэродром? - ответа на этот вопрос пока нет.

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
29.01.2019 09:29
К командованию ВКС РФ много вопросов и ответа на них нет...Самое лучшее что оно может сделать,это уйти в отставку...Отправку на боевые задания вертолетов Ми-8 и бомбардировщиков Су-24М ,с которых они не вернулись,без сопровождения,никто не забыл...
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