Причиной катастрофы Ту-22М3 назвали КГС

После публикации кадров с попыткой приземления дальнего ракетоносца Ту-22М3, закончившейся трагедией, в сети публикуется множество версий на предмет того, что же послужило причиной катастрофы.

Источник изображения: Минобороны РФ

Вертикальная скорость самолёта в момент касания взлётно-посадочной полосы была такова (и это видно по ранее опубликованным кадрам), что создалось впечатление о "потере" экипажем ВПП. Другими словами, экипаж, вероятно, полагал, что полоса находится ниже. В результате сильного удара о ВПП самолёт буквально переломился надвое, после чего произошло возгорание. Катастрофа унесла жизни троих лётчиков, один находится в московском госпитале (о его состоянии данных нет).

На информационном ресурсе Defence Blog приводится мнение эксперта (при этом ни имени, ни иных данных об эксперте не публикуется), который высказался о том, что "причиной крушения могла стать неисправная КГС (курсо-глиссадная система).

Из материала:

Это может быть сломанная КГС. Он спускался слишком быстро. Обычно, когда вы достигаете 30 метров высоты, вы отключаете питание и слегка оттягиваете нос назад, чтобы замедлиться (…)Мне кажется, он [пилот] понятия не имел, насколько быстро самолёт спускается.

Напомним, что ранее в прессе прозвучало заявление о том, что причиной катастрофы стал "снежный заряд при высокой скорости ветра". На ранее опубликованных кадрах крушения при этом видно, что самолёт действительно заходит на посадку в тяжелейших погодных условиях. Почему самолёт не ушёл на запасной аэродром? - ответа на этот вопрос пока нет.