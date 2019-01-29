"Прогресс МС-09" затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль находился в составе МКС с 10 июля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" в пятницу был отстыкован от Международной космической станции (МКС), сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили ТАСС в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос").

"Несгоревшие в атмосфере обломки корабля "Прогресс МС-09" приводнились в несудоходном районе Тихого океана", - сказали в Институте.

Корабль был отстыкован от станции в 15:55 мск. "Прогресс МС-09" находился в составе МКС с 10 июля. В этот день был осуществлен его запуск с космодрома Байконур. Корабль впервые прилетел на МКС по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли), он был в полете всего 3 часа 40 минут. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Дата запуска следующего грузового корабля, "Прогресса МС-11", пока не определена, поскольку Роскосмос еще не утвердил график полетов грузовых и пилотируемых кораблей на МКС на этот год.