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29.01.2019
ТАСС

Серова уверена, что женщины в космосе способны работать наравне с мужчинами

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Елена Серова
Елена Серова.
Источник изображения: © Пресс-служба депутата Госдумы РФ Елены Серовой

Летчик-космонавт подчеркнула, что "наша страна одной из первых дала" женщинам такую возможность

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Женщины должны быть в российском отряде космонавтов, и они способны выполнять в космосе те же задачи, что и мужчины. Такое мнение высказала ТАСС депутат Госдумы, летчик-космонавт РФ, Герой России Елена Серова.

"В российском отряде космонавтов обязательно должны быть женщины. Мы не должны устанавливать какую-либо квоту на количество мужчин и женщин в отряде, это было бы непрофессионально. Я не поверю, что в нашей стране нет женщин, способных достойно выполнять те же задачи при работе в космосе, что и мужчины", - сказала Серова, совершившая космический полугодовой полет в 2014-2015 годах.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что госкорпорация "Роскосмос" в инициативном порядке сформирует отряд женщин для полетов на орбиту, поиск кандидаток будет вестись среди космических специалистов.

По словам Серовой, наша страна одной из первых дала возможность женщинам учиться и работать наравне с мужчинами. "Женщины во многих профессиях, порой сугубо мужских, зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, талантливые сотрудники, ответственные и скрупулезные исполнители. Я всегда говорила и буду повторять, что только в гармоничном союзе мужчин и женщин наша страна может достигнуть выдающихся результатов абсолютно в любой сфере деятельности", - отметила она.

При этом депутат уточнила, что не видит необходимости создавать в России отдельный женский отряд космонавтов, так как нет профессии "женщина-космонавт", а есть специальность "космонавт-испытатель", которая является универсальной во всех смыслах. "Космонавты одновременно являются инженерами, испытателями и исследователями. Функционального разделения среди космонавтов на сегодняшний день нет. Я уверена, что в России достаточное количество претендентов среди женщин, которые смогут продемонстрировать свои профессиональные качества на самом высоком уровне", - заметила Серова.

Все в равных условиях

Серова отметила, что к женщинам в будущих отрядах космонавтов будут предъявляться такие же требования, как и к остальным кандидатам. "Ни больше, ни меньше. Все кандидаты должны находиться в равных условиях", - подчеркнула она.

По ее мнению, для возможности более активного вовлечения женщин в будущие ряды космонавтов необходимо вести активную просветительскую деятельность о профессии "космонавт" среди молодежи, предоставлять информацию выпускникам школ о том, в какие вузы поступать для получения профильной специальности, на каких предприятиях ракетно-космической отрасли работать.

"К сожалению, в настоящее время претенденты слабо представляют, какие испытания предполагает подготовка кандидатов в космонавты. Профессия в понимании молодежи овеяна ореолом романтики и стала чем-то рутинным, в то время как космонавты каждую минуту рискуют жизнью. Это касается всех претендентов - и мужчин, и женщин", - сказала Серова.

Комментируя высказывания главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, что в будущие отряды космонавтов надо отбирать не из десятков или сотен, а из десятков тысяч людей для того, чтобы это были лучшие из лучших, депутат Госдумы отметила, что это реально. "В советское время претендентов на поступление в отряд было великое множество, и отборочная комиссия с успехом справлялась", - добавила она.

Женщины в российском отряде

Женщины не попали в отряд космонавтов в рамках нового набора, который завершился летом 2018 года. Некоторые специалисты позже объяснили это особенностями национального менталитета и меньшим желанием женщин стать космонавтами. Набор был открытый: попытать счастье мог любой гражданин РФ не старше 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Только мужчины были отобраны в качестве кандидатов в космонавты.

За все время из СССР и России полет в космос смогли совершить лишь четыре женщины - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для сравнения: коллеги из NASA до сегодняшнего дня отправили в космос 47 женщин, то есть почти в 12 раз больше.

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
29.01.2019 10:18
Есть НЕ ЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ ,например профессия ХИРУРГА...Тут женщинам никогда не сравниться с мужчинами...Так что извините девочки,но занимайтесь своим делом и не мешайте мужчинам делать свое !
+1
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