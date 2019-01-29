Один из кратеров на астероиде Рюгу назвали в честь Колобка

Всего Японское агентство аэрокосмических исследований присвоило имена 13 точкам на астероиде, все названия связаны с вымышленными персонажами из сказок и мифов

ТОКИО, 28 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) присвоило названия частям астероида Рюгу, который находится между Землей и Марсом. Этот космический объект исследует зонд Hayabusa-2 ("Сокол-2"). Как сообщается на сайте проекта, один из расположенных на нем кратеров получил имя в честь главного героя русской народной сказки "Колобок".

Всего наименования были даны 13 точкам на астероиде. Среди них - пики, крупные камни и кратеры. Общей темой для них были выбраны вымышленные персонажи из сказок и мифологии. Эта идея получила развитие, поскольку Рюгу означает по-японски "дворец дракона", и это название взято из истории про рыбака Урасима Таро.

По сюжету, он спас черепаху, которая оказывается дочерью повелителя морей. По ее приглашению рыбак попадает в подводный дворец, где проводит лишь несколько дней, а потом возвращается обратно, получив напоследок от дочери владыки необычную коробку. Однако на суше оказывается, что Урасима Таро отсутствовал несколько сотен лет. Он решается открыть коробку, но вырвавшийся из нее дым убивает рыбака, после чего тот становится богом воды.

В честь Урасимы был назван самый крупный кратер на Рюгу, а два кратера поменьше в экваториальной зоне получили имена Колобка и Брабо - персонажа голландской сказочной истории. Еще один кратер теперь значится в картах как "Сендриллион", по аналогии с французским названием сказки про Золушку. Также на Рюгу можно встретить "Страну чудес Алисы". Это место посадки небольшого робота MASCOT, передавшего на Землю фотографии объекта.

Диаметр Рюгу около 900 м. Hayabusa-2 был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Ученые надеются найти на нем следы воды и органических веществ. В течение 2019 года зонд должен совершить три посадки на астероид, после чего в 2020 году вернется на Землю.

Рюгу относится к астероидам класса C - самому распространенному из ныне изученных. В них присутствует большое количество углерода. Также, согласно статистике, на глыбах на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды.

Hayabusa-2 весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта.