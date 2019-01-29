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29.01.2019
ТАСС

Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем

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P-8A Poseidon
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.
Источник изображения: US.Navy

Экипаж истребителя идентифицировал воздушный объект как P-8A Poseidon ВВС США

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающуюся к российской государственной границе цель над нейтральными водами Балтийского моря.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - отметили в министерстве.



Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Су-27 - многоцелевой сверхзвуковой всепогодный фронтовой истребитель четвертого поколения. Самолет вооружается ракетами "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" разных типов (имеет от 10 до 12 узлов подвески ракет). Также на самолете установлена автоматическая авиационная пушка калибра 30 мм (скорострельность - 1,5 тыс. выстрелов в минуту, боезапас - 150 снарядов).

P-8 Poseidon - патрульный противолодочный самолет, предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Российские военные регулярно приводят статистику по полетам истребителей Воздушно-космических сил на перехват и сопровождение иностранных военных самолетов у границ РФ, но без детализации конкретных эпизодов. Газета "Красная звезда" 25 января сообщала, что истребители российских ВКС два раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границ страны. По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

28.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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