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29.01.2019
Военное обозрение

Орбан: Венгрия не будет давить на Россию по указанию США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с американским послом заявил, что он не хочет идти на поводу у Вашингтона и выполнять его указания, касающиеся усиления давления на Россию и Китай, пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: https://twitter.com/ntvru

По данным газеты, венгерскому лидеру из Вашингтона "поступали распоряжения" противостоять вероятному кибершпионажу со стороны России и Китая, а также поддерживать украинские власти в противовес Москве.

Согласно сообщению, Орбан отказался выполнять оба эти требования, заявив, что хочет, чтобы Венгрия была нейтральным государством, таким, например, как Австрия. Кроме того, по словам премьера, он желает проводить в отношении России и Китая самостоятельную политику.

Его слова не расходятся с делом: венгерский премьер вопреки указаниям из-за океана активно привлекает китайские инвестиции в информационную инфраструктуру республики. Он также последовательно выступает против переговоров между Североатлантическим альянсом и Киевом на уровне министров, поскольку его не устраивает ситуация на Украине, связанная с сокращением возможностей обучения на венгерском языке для этнических венгров.

Вместе с тем Орбан намерен продолжать членство в НАТО и даже намерен увеличить количество венгерских военнослужащих, находящихся в составе альянса, отмечает газета.

В ноябре 2018 года Будапешт также не побоялся навлечь на себя гнев американской администрации, отказавшись выдать Вашингтону двух россиян, подозревавшихся в незаконной торговле оружием. В США после этого заявили, что очень разочарованы решением венгерского правительства.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин отметил, что российско-венгерские отношения плодотворно развиваются и выходят на новые рубежи сотрудничества.

28.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Австрия
Венгрия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ИТ
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1 комментарий
№1
29.01.2019 10:02
https://www.youtube.com/watch?v=XS4qWnlCb_c Венгрии нужен временно оккупированный Украиной Ужгород и окрестности,а не война с Россией,так что все закономерно...Польша требует вернуть ей Львов и еще 6 областей...Румыния требует вернуть Бессарабию....России пора подумать о возвращении  Одессы...из под бандеровской оккупации в состав России.
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