Экс-сотрудник: США выкручивают руки странам ООН при голосовании

Главной причиной экономической катастрофы в Венесуэле являются американские санкции, приводит РИА Новости заявление бывшего специального докладчика ООН Альфреда де Зайаса.

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Зайас стал первым представителем ООН, кто за последний 21 год побывал в Венесуэле. Его визит состоялся в 2017 году еще до начала нынешнего кризиса.

По итогам поездки он заявил, что санкции убийственны и больше всего от них страдают беднейшие слои населения, умирая без медикаментов и еды.

Написав отчет, Зайас представил его в ООН, предложив, чтобы Международный уголовный суд провел расследование на предмет, не являются ли американские санкции преступлением против человечества. При этом он заявил, что санкции являются незаконными хотя бы потому, что введены без одобрения с ООН.

Однако к его докладу не прислушались, Верховный комиссар организации по правам человека и вовсе отказался с ним встречаться. По мнению докладчика, причина в том, что его отчет идет вразрез с навязанным Вашингтоном мнением, согласно которому, Венесуэла нуждается в смене лидера.

Зайас рассказал, что Соединенные Штаты в ООН "выкручивают руки" другим странам, заставляя под угрозой экономических последствий голосовать выгодным для них образом.

Он отметил, что США инвестировали в экономику Венесуэлы огромные деньги, но после проведенной национализации потеряли доступ к местной промышленности. Теперь они пытаются вернуть вложенные средства.

Я так понимаю, что если бы в Венесуэле не было природных ресурсов, всем было бы плевать и на Чавеса, и на Мадуро, и кого-либо еще,

сказал экс-представитель ООН.

Он призвал международное сообщество к диалогу с Венесуэлой и прекращению санкционного давления с целью совершения государственного переворота.

По словам Зайаса, большинство стран не хотят повторения Путча Пиночета в 1973 году. Вместо этого нужно помочь венесуэльцам путем международной солидарности, поскольку лишь они, а не США и Британия, вправе решать судьбу своей страны.