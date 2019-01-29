Войти
29.01.2019
Военное обозрение

Экс-сотрудник: США выкручивают руки странам ООН при голосовании

355
0
0

Главной причиной экономической катастрофы в Венесуэле являются американские санкции, приводит РИА Новости заявление бывшего специального докладчика ООН Альфреда де Зайаса.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Зайас стал первым представителем ООН, кто за последний 21 год побывал в Венесуэле. Его визит состоялся в 2017 году еще до начала нынешнего кризиса.

По итогам поездки он заявил, что санкции убийственны и больше всего от них страдают беднейшие слои населения, умирая без медикаментов и еды.

Написав отчет, Зайас представил его в ООН, предложив, чтобы Международный уголовный суд провел расследование на предмет, не являются ли американские санкции преступлением против человечества. При этом он заявил, что санкции являются незаконными хотя бы потому, что введены без одобрения с ООН.

Однако к его докладу не прислушались, Верховный комиссар организации по правам человека и вовсе отказался с ним встречаться. По мнению докладчика, причина в том, что его отчет идет вразрез с навязанным Вашингтоном мнением, согласно которому, Венесуэла нуждается в смене лидера.

Зайас рассказал, что Соединенные Штаты в ООН "выкручивают руки" другим странам, заставляя под угрозой экономических последствий голосовать выгодным для них образом.

Он отметил, что США инвестировали в экономику Венесуэлы огромные деньги, но после проведенной национализации потеряли доступ к местной промышленности. Теперь они пытаются вернуть вложенные средства.

Я так понимаю, что если бы в Венесуэле не было природных ресурсов, всем было бы плевать и на Чавеса, и на Мадуро, и кого-либо еще,

сказал экс-представитель ООН.

Он призвал международное сообщество к диалогу с Венесуэлой и прекращению санкционного давления с целью совершения государственного переворота.

По словам Зайаса, большинство стран не хотят повторения Путча Пиночета в 1973 году. Вместо этого нужно помочь венесуэльцам путем международной солидарности, поскольку лишь они, а не США и Британия, вправе решать судьбу своей страны.

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Компании
ООН
Проекты
Медицина
Похожие новости
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
15.04.2013
Тиранам прописали стать гуманнее
11.05.2011
Россия и Перу: партнерство, основанное на доверии и передовых оборонных технологиях
03.11.2009
Успешная работа даже во время кризиса
20.11.2008
Русские крокодилы летят навстречу китайским драконам
07.05.2007
ВЫСТАВКА ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 12:34
  • 1
Завод в Новосибирске: 80 лет с именем Валерия Чкалова
  • 29.01 12:25
  • 51
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 29.01 12:21
  • 3
Штурман рассказал о моменте столкновения Су-34
  • 29.01 12:19
  • 1
Украинские ВВС провели учения над акваторией Азовского моря
  • 29.01 12:02
  • 3
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 29.01 11:59
  • 1
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 29.01 11:44
  • 1
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
  • 29.01 11:13
  • 26
Эксперт: реакция Германии на брифинг по ракете 9М729 – "образец дисциплины"
  • 29.01 11:08
  • 9
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 29.01 10:45
  • 10
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 29.01 10:18
  • 1
Серова уверена, что женщины в космосе способны работать наравне с мужчинами
  • 29.01 10:15
  • 1
ВДВ подготовят в 2019 году более 200 специалистов по высотным прыжкам
  • 29.01 10:04
  • 1
США разместят в Японии новый радар системы ПРО
  • 29.01 10:02
  • 1
Орбан: Венгрия не будет давить на Россию по указанию США
  • 29.01 09:50
  • 1
Украина – главная гибридная угроза для Беларуси