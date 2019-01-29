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29.01.2019
Военное обозрение

В РФ впервые применили оружие с ударного БЛА "Карнивора"

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БЛА "Карнивора"
Беспилотный летательный аппарат "Карнивора" беспилотного ударного комплекса разработки АО "Научно-производственная фирма "Микран" (Томск).
Источник изображения: Телеграмм-канал "Обозреватель БПЛА" (via www.aex.ru )

На летных испытаниях российского малого ударного беспилотника-перехватчика "Карнивора" было впервые применено установленное на нем вооружение, передает ТАСС сообщение источника в оборонном комплексе.

В ходе летных испытаний "Карниворы" было отработано применение боекомплекта, а именно: ударного вооружения и сеток для перехвата других беспилотников,

сказал источник без уточнения деталей.

Ранее агентство сообщало, что в ударном варианте БЛА сможет применять противотанковые малогабаритные бомбы и осколочно-фугасные гранаты.

По словам собеседника, по завершении заводских испытаний "Карнивору" планируют испытать "в боевых условиях". Детали этой "командировки" он не уточнил.

Напомним, малый ударный БЛА "Карнивора" (от лат. Carnivora – отряд плотоядных) разработан фирмой "Микран". Он предназначен для перехвата других беспилотников с помощью сеткометов (сетка накрывает дрон и спускает его на землю на парашюте), поражения наземных целей и ведения разведки. Аппарат может взлетать с неподготовленных площадок, время барражирования – 10-15 часов.

Максимальный взлетный вес беспилотника – 40 кг, скорость полета – до 150 км/час, размах крыльев – 5 метров.

Сообщается также, что "Карнивора" может работать в условиях радиоэлектронного подавления, а также при полной потере навигационных сигналов. Имеет сдвигающееся крыло для выравнивания центровки и грузовой отсек, емкостью 35 литров. Способен действовать в автономном режиме.

28.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Микран НПФ
Проекты
БПЛА
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