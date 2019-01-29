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29.01.2019
Военное обозрение

Средний морской танкер "Академик Пашин" вышел на ходовые испытания

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Министерство обороны России и "Невский судостроительно-судоремонтный завод" начали заводские ходовые испытания среднего морского танкера "Академик Пашин", строящегося в интересах Военно-морского флота РФ, сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Источник изображения: http://www.korabli.eu

Как сообщают представители Минобороны, в ходе испытаний вертолетчики Балтийского флота провели транспортировку грузов на борт арктического танкера, а также доставку грузов с борта на берег. Различные виды грузов доставлялись на борт палубными вертолетами Ка-27 ПС морской авиации БФ. Кроме этого, проверяются характеристики и системы, работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.

Источник изображения: http://www.korabli.eu

Строительство среднего морского танкера-снабженца "Академик Пашин" ведется с 26 апреля 2014 года согласно контракту с военным ведомством России. Судно предназначено для Северного флота. Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года. Дедвейт при максимальной загрузке около 9000 тонн. Длина наибольшая 130 метров, ширина наибольшая около 21 метра, осадка наибольшая около 7 метров. Максимальная скорость хода 16 узлов. Автономность 60 суток. Экипаж 24 человека.

Предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких и сухих грузов, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

28.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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