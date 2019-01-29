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29.01.2019
Военное обозрение

Британский аналитик оценил возможности Военно-морского флота России

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Оборонный колледж НАТО — научное и учебное заведение альянса, основанное в 1951 году и расположенное в Риме, - выпустило доклад, в котором британский аналитик Ричард Коннолли провел подробный анализ Военно-морского флота России. В качестве основы для анализа Коннолли взял российские "Основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года".

Источник изображения: Минобороны РФ

По мнению британца, Россия в области Военно-морского флота "не строит амбициозных планов по захвату мировых океанов, а ставит реалистичные задачи для своего флота". Поставленные в "Основах" цели реалистичны, поскольку опираются не на строительство крупных надводных судов, а на использование ракетных комплексов дальнего радиуса действия. При этом он подчеркивает, что Россия делает упор на строительство флота, способного уничтожить противника на дальних расстояниях, включая его территорию.

Как считает аналитик НАТО, Россия строит относительно небольшие универсальные корабли, способные действовать в океанской зоне и наносить удары ракетами дальнего радиуса действия. Развитие ВМФ РФ подтверждает тенденцию, что американское и НАТОвское разделение военно-морских сил на флот открытого моря и флот ближнего моря, теряет свою актуальность.

Коннолли считает, что российский Военно-морской флот, развивая свой боевой потенциал, будет занимать твердое второе место после ВМС США и обгоняя ВМС Китая, несмотря на ускоренные темпы строительства кораблей Пекином.

В тоже время аналитик назвал военно-морскую стратегию России агрессивной и наступательной, с чем категорически не согласился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, который в интервью RT заявил, что основная задача ВМФ РФ - это оборона страны.

Такую же точку зрения высказал и экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Наша позиция в области развития ВМФ — это защита наших границ. Мы не собираемся ни на кого нападать. Но лезть к нам не стоит. ВМФ готов к обороне, наступлению и уничтожению противника в случае нападения

- заявил адмирал.

28.01.2019
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