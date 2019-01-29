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29.01.2019
Военное обозрение

В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"

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Российский наземный многофункциональный робот "Уран-9", принятый на вооружение российской армии, станет легкой добычей для американских военных в случае, если в нем не устранили недостатки, выявленные в ходе испытаний в Сирии. Об этом пишет американское издание Task & Purpose.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пишет издание, в случае, если российский робот принят на вооружение с неустраненными недостатками, то в случае столкновения с американскими войсками в Сирии он станет "легкой добычей". Робот с плохими технологиями "можно просто закидать камнями", уверены авторы журнала, комментируя скорое поступление первой партии "Уран-9" в вооруженные силы России.

Как заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев, принятие робота "Уран-9" на вооружение произошло после устранения всех недостатков, выявленных в ходе применения комплекса в Сирии.

Боевая машина доработана с учетом применения в реальных боевых действиях

- подчеркнул он, добавив, что первая серийная партия скоро поступит в войска.

Ранее сообщалось, что в ходе эксплуатации роботизированного комплекса "Уран-9" в боевых условиях в Сирии были выявленны значительные недостатки дрона. По заявлению военных, у робота выявлена низкая надежность ходовой части, нестабильность работы 30-мм автоматической пушки, отказы канала оптико-прицельной станции. Кроме этого к недостаткам также были отнесены неспособность вести огонь в движении и дальность стрельбы, не превышающая 2 км.

Комплекс "Уран-9" предназначен для огневой поддержки подразделений и уничтожения бронетехники противника, а также для участия в разведывательных операциях.

28.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Уран-9
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
Робот
РТК
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