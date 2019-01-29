В Беларуси показали возможности новых пистолетов

В Беларуси прошло тестирование новых пистолетов, разработанных местным конструктором Игорем Васильевым, сообщает Российская газета.

ПСН-В Источник изображения: https://42.tut.by

Журналистам были продемонстрированы возможности пистолетов ПВ-17, "Стриж" и ПСН-В.

ПСН-В считается самым тонким пистолетом в мире. Его толщина не превышает 18 миллиметров. Он разработан для скрытого ношения, а также для использования в качестве запасного оружия. Несмотря на миниатюрность, стреляет он довольно мощными патронами калибра 9х19.

Этот пистолет также называют "оружием последнего шанса", поскольку вести из него стрельбу на большое расстояние затруднительно (прицельная дальность 25 м). Зато он позволяет неожиданно для противника открыть огонь и обездвижить его первым выстрелом с 3-5 метров. В комплект входят два магазина на 6 патронов и два магазина на 8 патронов.

Как отметил конструктор Васильев, 20 лет отслуживший в спецназе, распространенный пистолет Макарова для скрытого ношения явно не годился. Поэтому спецслужбам приходилось обращать внимание на западные образцы.

Мы же разработали собственный недорогой, компактный и эффективный пистолет,

сказал он.

В свою очередь "Стриж", имеющий складной приклад, может вести эффективный огонь на дистанции до 150 метров.

ПВ-17 (аналог австрийского Glok) разработан под патрон 919 Parabellum. Его прицельная дальность – до 50 м, магазин рассчитан на 17 патронов. Общая длина пистолета – 220 мм.