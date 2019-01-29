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29.01.2019
Военное обозрение

Российский Су-27 перехватил американский P-8A Poseidon над водами Балтики

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Россия сегодня подняла в воздух истребитель Су-27, который над акваторией Балтийского моря "перехватил" американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, двигавшийся в сторону российской границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник изображения: https://www.shephardmedia.com/

Согласно данным, предоставленным военным ведомством, средства контроля воздушного пространства зафиксировали воздушную цель, которая приближалась к российской госгранице. С целью идентификации и перехвата воздушной цели, из состава дежурных сил по противовоздушной обороне, был поднят в воздух истребитель Су-27, который приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США.

После разворота американского самолета и удаления его в сторону от российских рубежей, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Стоит отметить, что это уже второй случай появления самолетов-разведчиков за последнее время именно в районе Балтийских рубежей России. В минувший четверг российское военное ведомство также поднимало истребитель Су-27 дежурных сил для перехвата самолета-разведчика Gulfstream ВВС Швеции.

Не исключено, что в ближайшее время американское Минобороны выступит с заявлением о "небезопасном и непрофессиональном" перехвате российским Су-27 своего самолета, "следующего рутинным маршрутом над международными водами Балтийского моря".

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
P-8 Poseidon
Су-27
Компании
General Dynamics
Минoбороны РФ
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