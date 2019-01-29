ВМС США приняли на вооружение эсминец (DDG 1001) "Майкл Монсур" класса "Зумвальт"

ЦАМТО, 28 января. По информации пресс-службы ВМС США, 26 января на базе Норт-Айленд в Сан-Диего (шт.Калифорния) состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США эскадренного миноносца УРО (DDG-1001) "Майкл Монсур" класса "Зумвальт".

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы проекта DDG-1000 "Зумвальт" относятся к новейшему поколению многоцелевых эскадренных миноносцев УРО ВМС США и предназначены для обеспечения доминирования флота в прибрежных акваториях, поражения наземных целей и огневой поддержки операций подразделений сухопутных войск и КМП США.

Первые контракты общей стоимостью 2,8 млрд. долл. на постройку двух корпусов эсминцев класса "Зумвальт", DDG-1000 и DDG-1001, ВМС США заключили с компаниями General Dynamics Bath Iron Works и Northrop Grumman Corporation в феврале 2008 года. Постройка кораблей началась в феврале 2009 года. Первоначально планировалось поставить ВМС США 7 эсминцев класса "Зумвальт", однако в апреле 2009 года их количество было сокращено до трех единиц, а Bath Iron Works выбрана основным подрядчиком постройки всех кораблей.

Закладка киля DDG-1000 состоялась 17 ноября 2011 года. Спуск корабля на воду прошел 29 октября 2013 года. Эсминец был передан ВМС США 20 мая 2016 года и официально вошел в боевой состав флота 15 октября 2016 года.

Постройка второго эскадренного миноносца началась в марте 2010 года, закладки киля состоялась 23 мая 2013 года, церемония крещения – 18 июня 2016 года. Корабль был передан ВМС США в апреле 2018 года.

Строительство третьего эсминца, "Линдон Б.Джонсон" (DDG-1002), началось в апреле 2012 года, церемонии закладки и аутентификации киля корабля прошла 30 января 2017 года. Эсминец был спущен на воду 9 декабря 2018 года. Планируется, что церемония крещения корабля состоится весной 2019 года, а в боевой состав флота он будет включен в 2021 году.

Длина эсминца класса "Зумвальт" составляет 185,9 м, ширина – 24,5 м, водоизмещение – 15656 тонн. Корабль оборудован инновационной интегрированной энергетической системой (IPS), обеспечивающей распределение 1000 вольт постоянного тока по кораблю. Форма надстройки и расположение антенн значительно снижают эффективную поверхность рассеяния и обеспечивают малую заметность. Комбинированная силовая установка Rolls-Royce позволяет развивать максимальную скорость хода 48 узлов. Корабль, оснащенный новейшими системами вооружения, должен превосходить существующие эсминцы по огневой мощи в три раза. Предполагалось, что вооружение эсминцев составят 80-контейнерная вертикальная пусковая установка с ракетами "Томагавк", ESSM, "Стандарт", противоторпедное и противоракетное вооружение.