Оперативно-тактическая авиация ЗВО отрабатывает трансконтинентальные перелеты с помощью воздушных танкеров Ил-78

ЦАМТО, 28 января. Более 20 экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа приступили к дополнительной подготовке для выполнения одного из самых сложных элементов боевой подготовки – дозаправки в воздухе для трансконтинентального перелета.

Летный состав изучил тактико-технические характеристики самолета-дозаправщика Ил-78 для совершения сверхдальних перелетов, его технологическую базу и особенности пилотирования в экстремальных погодных условиях.

После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах и выполнили полеты на самолетах Су-24МР, МиГ-31БМ и Су-30СМ по кругу, по маршруту и в зону. Для выполнения дневных и ночных летных смен по дозаправке экипажи использовали максимальные скорости – до 1900 км/час. Тренировки прошли в сложнейших погодных условиях, свыше 140 стыковок с воздушным танкером Ил-78 было осуществлено на высоте свыше 2 тыс. м.

Всего для проведения занятий было задействовано свыше 500 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, более 80 ед. вооружения, военной и авиационной техники, три военных аэродрома в Воронежской, Липецкой и Тверской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.