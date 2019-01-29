Завод в Новосибирске: 80 лет с именем Валерия Чкалова
ЦАМТО, 28 января. Новосибирскому авиазаводу Компании "Сухой", тогда еще носившему скромное наименование "Завод №153", 80 лет назад, 26 января 1939 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено имя легендарного советского летчика-испытателя Валерия Петровича Чкалова.
С тех пор работники Новосибирского авиазавода стали гордо называться "чкаловцами", а сам завод в городе и за его пределами зачастую известен как просто "чкаловский".
В 1938 году после трагической гибели В.П.Чкалова во время испытательного полета, новосибирские авиастроители обратились к руководству страны с просьбой присвоить заводу имя прославленного летчика. Ходатайство было удовлетворено, и 26 января 1939 года вышел Указ, подписанный Председателем Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калининым, о присвоении заводу №153 имени "товарища Чкалова В.П.".
Это знаменательное событие вызвало всплеск трудового энтузиазма на предприятии. Имя Валерия Павловича обязывало сотрудников повышать производительность труда и добиваться высокого качества своей продукции. Героизм прославленного авиатора и ныне продолжает вдохновлять самолетостроителей.
Интересно, что сам Валерий Павлович в Новосибирске никогда не был. Однако благодаря заводчанам его имя увековечено в городской топонимике. В честь него названы улица, Дворец культуры и творчества, библиотека и детский лагерь отдыха.
Интересный факт: памятник В.П.Чкалову, расположенный перед зданием заводоуправления, является гипсовой копией памятника в Нижнем Новгороде, воздвигнутого на Верхневолжской набережной 15 декабря 1940 года. Памятник у заводоуправления был установлен в 1956 году к двадцатилетнему юбилею завода по инициативе директора И.А.Салащенко.
Бронзовая фигура Героя, с поднятой к небу головой – уже не одно десятилетие является для заводчан символом несгибаемой воли, стремления к цели и веры в лучшее будущее, отмечает пресс-служба компании "Сухой".
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