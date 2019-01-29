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29.01.2019
ЦАМТО

Завод в Новосибирске: 80 лет с именем Валерия Чкалова

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Фронтовой бомбардировщик Су-34
Проходящий доработки на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "04 красный" (серийный номер 07-08, регистрационный номер RF-81710) постройки 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 28 января. Новосибирскому авиазаводу Компании "Сухой", тогда еще носившему скромное наименование "Завод №153", 80 лет назад, 26 января 1939 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено имя легендарного советского летчика-испытателя Валерия Петровича Чкалова.

С тех пор работники Новосибирского авиазавода стали гордо называться "чкаловцами", а сам завод в городе и за его пределами зачастую известен как просто "чкаловский".

В 1938 году после трагической гибели В.П.Чкалова во время испытательного полета, новосибирские авиастроители обратились к руководству страны с просьбой присвоить заводу имя прославленного летчика. Ходатайство было удовлетворено, и 26 января 1939 года вышел Указ, подписанный Председателем Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калининым, о присвоении заводу №153 имени "товарища Чкалова В.П.".

Это знаменательное событие вызвало всплеск трудового энтузиазма на предприятии. Имя Валерия Павловича обязывало сотрудников повышать производительность труда и добиваться высокого качества своей продукции. Героизм прославленного авиатора и ныне продолжает вдохновлять самолетостроителей.

Интересно, что сам Валерий Павлович в Новосибирске никогда не был. Однако благодаря заводчанам его имя увековечено в городской топонимике. В честь него названы улица, Дворец культуры и творчества, библиотека и детский лагерь отдыха.

Интересный факт: памятник В.П.Чкалову, расположенный перед зданием заводоуправления, является гипсовой копией памятника в Нижнем Новгороде, воздвигнутого на Верхневолжской набережной 15 декабря 1940 года. Памятник у заводоуправления был установлен в 1956 году к двадцатилетнему юбилею завода по инициативе директора И.А.Салащенко.

Бронзовая фигура Героя, с поднятой к небу головой – уже не одно десятилетие является для заводчан символом несгибаемой воли, стремления к цели и веры в лучшее будущее, отмечает пресс-служба компании "Сухой".

28.01.2019
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Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО
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1 комментарий
№1
29.01.2019 12:34
Вообще то отчество Чкалова было Павлович
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