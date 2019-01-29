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29.01.2019
ЦАМТО

Франция намерена продать Египту дополнительные истребители "Рафаль"

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Первый построенный для ВВС Египта истребитель Dassault Rafale DМ (серийный номер DM01, предположительно строился как Rafale B с серийным номером В352).
Источник изображения: www.defens-aero.com

ЦАМТО, 28 января. По оценке ряда французских СМИ, Франция рассчитывает подписать контракт на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль" ВВС Египта. Данные перспективы связывают с запланированным на 27-29 января визитом в Каир президента Франции Эммануэля Макрона.

По информации французской газеты La Tribune, в состав французской делегации войдут лидеры оборонной промышленности и подписание соглашения потенциально возможно. Тем не менее, администрация президента сообщила, что заключение контракта не планируется. Несмотря на это, можно не сомневаться, что поставка дополнительных самолетов вновь станет одним из вопросов, которые будут обсуждаться в ходе предстоящих переговоров.

Продажа ВВС Египта 12 дополнительных истребителей обсуждается с ноября 2017 года, однако по различным причинам подписание контракта все время переносится. В числе проблемных вопросов называли условия кредитования продажи, а также запрет США на поставку в Египет КР SCALP (Systeme de Croisiere Autonome a Longue Portee), которые содержат компоненты американского производства.

В ходе визита также может быть подписан контракт на поставку ВМС Египта двух дополнительных корветов класса "Говинд".

Как сообщал ЦАМТО, 16 февраля 2015 года в Каире руководители французских компаний Dassault Aviation, DCNS и MBDA подписали ряд соглашений на поставку ВС Египта различных вооружений общей стоимостью около 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Половина данной суммы будет профинансирована за счет кредитов французских банков. Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривает поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль DM" и 8 одноместных "Рафаль EM". Стоимость продажи истребителей оценивается в 3,6 млрд. евро.

Первая партия из трех двухместных самолетов была поставлена ВВС Египта в июле 2015 года, еще три – в январе 2016 года. Первые три одноместных истребителя ВВС Египта приняли 4 апреля 2017 года.

Египет уже использовал истребители "Рафаль" в боевых условиях: 26-27 мая 2018 года они применялись в операции против боевиков "Исламского государства" в Ливии.

28.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Кредитование
Страны
Египет
Ливия
США
Франция
Продукция
Rafale
SCALP
Компании
Dassault
DCNS
Leonardo
MBDA
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