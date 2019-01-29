В рамках гособоронзаказа в войска продолжает поступать новейшая авиационная техника

ЦАМТО, 28 января. Представители военной приемки завершили процедуру приема-передачи четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и двух учебно-боевых Ми-28УБ. Боевые машины уже убыли к месту постоянной дислокации – в одну из частей ЮВО.

Вертолет Ми-35М является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетанковой техники и живой силы противника, оказания огневой поддержки подразделениям Сухопутных войск и десантам, эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске. Одной из особенностей конструкции Ми-35М являются неубирающиеся шасси, что в отличие от Ми-24 обеспечивает энергопоглощение при падении.

Кроме боевого назначения, вертолет может быть использован как грузовой, десантный или санитарный. Транспортная версия вертолета позволяет транспортировать грузы или боеприпасы массой до 1,5 тонн. Кроме того, наличие надежной наружной подвески позволяет перевозить до 2,4 тонн грузов вне салона машины. В десантном варианте на борту могут разместиться 8 десантников с личным вооружением.

В ходе глубокой модернизации армейский ударный вертолет Ми-35М был оснащен обзорно-прицельной системой, прицельно-вычислительным и навигационно-индикационным комплексом. Внутреннее и наружное светотехническое оборудование Ми-35М адаптировано к применению пилотом очков ночного видения. Ми-35М – вертолет круглосуточного применения и способен в любое время суток выполнять боевые задачи и эффективно применять все виды вооружения в различных физико-географических условиях, в том числе в условиях высокогорья и жаркого климата.

Вертолет Ми-28УБ оснащен двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Наряду с основной ударной функцией, новый вертолет может выполнять задачи по летной подготовке и обучению летного состава.

На вертолете установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в нештатной ситуации. Еще одной важной особенностью новой модификации винтокрылой машины является наличие бортовой радиолокационной станции (БРЛС), которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач.

Также Ми-28УБ оборудован новейшим модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.