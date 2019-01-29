Вертолетчики Балтийского флота обеспечивают испытания арктического танкера "Академик Пашин"
ЦАМТО, 28 января. В ходе заводских ходовых испытаний среднего морского танкера "Академик Пашин" в Балтийском море вертолетчики Балтийского флота доставили различные виды грузов на палубу судна.
В полетах задействованы палубные вертолеты Ка-27 ПС морской авиации Балтийского флота.
Винтокрылые машины на внешней подвеске совершили доставку груза на танкер "Академик Пашин", а затем осуществили его транспортировку на берег.
В ходе заводских ходовых испытаний на Балтике проверяются все характеристики и системы арктического танкера, работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.
Строительство танкера "Академик Пашин" ведется на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Основные характеристики танкера: габаритная длина – 130 м, ширина – 21 м, высота борта – 10 м, осадка – 7 м, скорость – 16 узел, экипаж – 24 чел., сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).
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