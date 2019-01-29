Войти
29.01.2019
ЦАМТО

Вертолетчики Балтийского флота обеспечивают испытания арктического танкера "Академик Пашин"

340
0
+3
Танкер "Академик Пашин" проекта 23130
Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года.
Источник изображения: Строгий / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 28 января. В ходе заводских ходовых испытаний среднего морского танкера "Академик Пашин" в Балтийском море вертолетчики Балтийского флота доставили различные виды грузов на палубу судна.

В полетах задействованы палубные вертолеты Ка-27 ПС морской авиации Балтийского флота.

Винтокрылые машины на внешней подвеске совершили доставку груза на танкер "Академик Пашин", а затем осуществили его транспортировку на берег.

В ходе заводских ходовых испытаний на Балтике проверяются все характеристики и системы арктического танкера, работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.

Строительство танкера "Академик Пашин" ведется на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Основные характеристики танкера: габаритная длина – 130 м, ширина – 21 м, высота борта – 10 м, осадка – 7 м, скорость – 16 узел, экипаж – 24 чел., сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
Арктика
БФ
Похожие новости
28.01.2019
Балтийский флот провел испытания по доставке груза на арктический танкер "Академик Пашин"
31.08.2018
Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 12:34
  • 1
Завод в Новосибирске: 80 лет с именем Валерия Чкалова
  • 29.01 12:25
  • 51
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 29.01 12:21
  • 3
Штурман рассказал о моменте столкновения Су-34
  • 29.01 12:19
  • 1
Украинские ВВС провели учения над акваторией Азовского моря
  • 29.01 12:02
  • 3
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 29.01 11:59
  • 1
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 29.01 11:44
  • 1
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
  • 29.01 11:13
  • 26
Эксперт: реакция Германии на брифинг по ракете 9М729 – "образец дисциплины"
  • 29.01 11:08
  • 9
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 29.01 10:45
  • 10
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 29.01 10:18
  • 1
Серова уверена, что женщины в космосе способны работать наравне с мужчинами
  • 29.01 10:15
  • 1
ВДВ подготовят в 2019 году более 200 специалистов по высотным прыжкам
  • 29.01 10:04
  • 1
США разместят в Японии новый радар системы ПРО
  • 29.01 10:02
  • 1
Орбан: Венгрия не будет давить на Россию по указанию США
  • 29.01 09:50
  • 1
Украина – главная гибридная угроза для Беларуси