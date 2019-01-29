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29.01.2019
ЦАМТО

Учебный корабль ВМФ "Перекоп" совершит поход по Северному морскому пути

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Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп"
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

ЦАМТО, 28 января. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" в текущем году совершит переход по Северному морскому пути. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил главный штурман ВМФ, контр-адмирал Эдуард Луйк.

"В 2019 годуспланирован переход Северным морским путем корабля "Перекоп", – сказал Э.Луйк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Предыдущий поход данного корабля состоялся в прошлом году. "Перекоп" вышел в дальний поход из Кронштадта 1 марта 2018 года. В ходе похода корабль обогнул Евразию, побывал в четырех океанах, прошел по Северному морскому пути, посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые – Папуа-Новую Гвинею. За восемь месяцев плавания корабль преодолел свыше 30 тыс. морских миль, принял участие в международных многонациональных маневрах "КОМОДО-2018", совершил десяток деловых заходов в иностранные и российские порты, передает "РИА Новости".

28.01.2019
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