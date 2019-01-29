Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море

ЦАМТО, 28 января. Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" 26 января вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море для отработки комплекса учебно-боевых задач.

В течение нескольких дней в морских полигонах боевой подготовки Северного флота фрегат "Адмирал Горшков" выполнит ряд боевых упражнений с применением оружия. Проведет стрельбы по морским и воздушным целям. Отработает взаимодействие с авиацией и с надводными кораблями Северного флота.

Особое внимание будет уделено тренировкам боевых расчетов комплексов противовоздушной обороны, а также отработке посадок на палубу вертолетов Ка-27.

После выполнения поставленных задач в море корабль вернется в пункт постоянного базирования – Североморск.

Ранее экипаж фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершил выполнение базовой подготовки и сдал на оценку "хорошо" первую задачу курса боевой подготовки надводных кораблей – "Подготовка корабля к бою и походу", сообщает пресс-служба Северного флота.