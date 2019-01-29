Локализация производства самолета МС-21 к 2022 г. должна составить 97% - Борисов

Горки. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Локализация производства в России самолета МС-21 к 2022 году должна составить 97%, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Я хотел бы еще остановиться на следующем моменте. Как вы знаете, в сентябре 2018 года США ввели новые ограничения в торговле с российскими компаниями, в том числе и в целях оказания давления на программу МС-21. Это, в частности, российская компания "Аэрокомпозит", которая занимается разработкой и производством так называемого "черного крыла", - сказал он в ходе совещания председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами в понедельник.

По словам Ю.Борисова, Минпромторгом совместно с ОАК разработан план конкретных мероприятий по замене иностранных комплектующих изделий и материалов, используемых в этом самолете, на российские аналоги. В правительстве надеются, что в результате реализации указанных мер к 2022 году уровень локализации составит 97%, то есть самолет МС-21 практически не будет иметь зависимости от импортных поставок.

"Это важная информация, тем более что, действительно, нам постоянно пытаются палки в колеса ставить, в том числе и по авиапрому. Но нет никаких сомнений, что мы проведем и здесь импортозамещение, и самолет (МС-21, - "ИФ") будет действительно очень хороший", - отметил в свою очередь премьер-министр.