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29.01.2019
ЦАМТО

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами

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Стратегический ракетоносец Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © Марина Лысцев/ТАСС

ЦАМТО, 28 января. Два стратегических ракетоносца Ту-160 26 января выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей.

Продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

28.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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