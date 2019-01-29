Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами
Стратегический ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © Марина Лысцев/ТАСС
ЦАМТО, 28 января. Два стратегических ракетоносца Ту-160 26 января выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей.
Продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
28.01.2019
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