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29.01.2019
Известия.ru

Годовой объем экспорта российских вооружений составил $15 млрд

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Годовой объем экспорта вооружений России составил около $15 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, более половины продукции, которую страна продает за рубеж, приходится на авиационную технику. При этом уже не менее трех лет РФ экспортирует оружие на вышеуказанную сумму. Кроме того, чтобы минимизировать последствия санкционной политики, отметил Шугаев, Россия стремится перейти к расчетам с партнерами в нацвалютах.

"Вопрос дедолларизации относится не только к ВТС, это проблема общая. Сегодня доллар перестал быть надежной валютой для расчетов (...) Нужно находить (иные. — Ред.) пути. Сегодня это переход на национальные валюты", — рассказал глава ФСВТС в интервью НТВ.

Он напомнил, что среди способов взаиморасчетов с партнерами есть бартерные сделки и другие виды финансовых инструментов.

В середине января иностранный портал Foxtrot Alpha опубликовал материал, автор которого утверждает, что США и их союзники не смогут противостоять российским беспилотникам "Посейдон", которые могут "уничтожить прибрежные города и распространить летальные радиоактивные осадки".

Беспилотники "Посейдон" будут размещаться на российских атомных подводных лодках. В мае стало известно, что аппараты способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы по "Посейдону" включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания беспилотник должен быть передан ВМФ.

 

28.01.2019
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