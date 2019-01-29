В России на испытаниях применили оружие с ударного беспилотника-перехватчика "Карнивора"

Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, после завершения заводских испытаний работу беспилотника планируется проверить в боевых условиях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Оружие с малого ударного беспилотника-перехватчика "Карнивора" применили на испытаниях в России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В ходе продолжающихся летных испытаний беспилотника "Карнивора" было отработано применение боекомплекта: ударного вооружения и сеток для перехвата других дронов", - сказал собеседник агентства. Ранее ТАСС писал, что в ударном варианте "Карнивора" сможет применять, в частности, различные осколочно-фугасные гранаты и противотанковые авиабомбы малого калибра.

Источник добавил, что "после завершения заводских испытаний работу "Карниворы" планируется проверить в боевых условиях". Он не уточнил детали будущей боевой проверки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Малый ударный беспилотник "Карнивора" (лат. Carnivora - плотоядные) разработан в научно-производственной фирме "Микран". Аппарат предназначен для перехвата других дронов при помощи сеткометов (сетка захватывает другой аппарат и спускает на землю на парашюте), ведения разведки, а также поражения наземных целей. Он может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10-15 часов.

Размах крыльев беспилотника - 5 м, максимальный взлетный вес - 40 кг, скорость полета - до 150 км/ч. Аппарат способен работать в условиях радиоэлектронного подавления при полной потере спутниковых навигационных сигналов, имеет большой грузовой отсек (35 л) и сдвигающееся крыло для выравнивания центровки. Также "Карнивора" способен выполнять задачи в автономном режиме.