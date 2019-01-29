В Центральном военном округе создадут 16 филиалов парка "Патриот"

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

Для оснащения парков выделены демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Филиалы военно-патриотического парка "Патриот" будут созданы до конца текущего года в 16 регионах, расположенных на территории Центрального военного округа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Для оснащения парков с баз хранения Центрального военного округа выделены демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, парки создадут в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Республик Хакасия, Тува, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Алтайском крае.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" был открыт в Подмосковье в июне 2015 года. На его территории находится военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. Во время проведения крупных мероприятий количество гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из иностранных государств.