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29.01.2019
ТАСС

ФСВТС разрабатывает с Китаем совместные меры для борьбы с последствиями санкций США

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Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фото
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фотохост БРИКС

Портфель заказов Китая у России продукции военного назначения превышает $7 млрд

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России ведет переговоры с китайскими партнерами по разработке совместных мер для борьбы с последствиями американских санкций. Об этом в понедельник сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу НТВ.

"У нас ведутся переговоры с китайскими партнерами. Самое главное - чтобы у нас не было перекосов в других областях по причине перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. Мы с вами вынуждены при слове "санкции" так или иначе делать акцент на это. Хотя у них, санкций, есть еще и вторая отрицательная вещь, а именно запугивание, причем достаточно бесцеремонное, наших партнеров. Но, что важно, далеко не все прислушиваются", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли разрабатываются совместные с Китаем меры для борьбы с последствиями американских санкций.

Ранее в интервью ТАСС Шугаев заявил, что ФСВТС РФ не видит угрозы со стороны санкций США для исполнения контрактов с Китаем по истребителям Су-35 и зенитным ракетным системам С-400. Он также отметил, что между Москвой и Пекином существует "однозначное понимание необходимости принятия совместных мер, направленных на минимизацию последствий введения санкций".

В сентябре США ввели санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) из-за закупки 10 истребителей Су-35 в декабре 2017 года и систем С-400 в январе этого года.

На данный момент портфель заказов Китая у России продукции военного назначения превышает $7 млрд.

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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