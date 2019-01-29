Росгвардия в Крыму получила два транспортно-боевых вертолета Ми-8

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю, от Симферополя до Керчи можно будет долететь за 30 минут вместо трех часов на наземном транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Два ветролета Ми-8 МТ были переданы авиаотряду специального назначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Об этом в понедельник сообщает журналистам пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

"Два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТ поставили на вооружение авиаотряду спецназначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Современные машины обеспечат мобильность и быстродействие росгвардейских подразделений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, от Симферополя до Керчи на вертолете можно будет долететь за 30 минут вместо трех часов на наземном транспорте.