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29.01.2019
ТАСС

Росгвардия в Крыму получила два транспортно-боевых вертолета Ми-8

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Вертолет Ми-8. Архивное фото
Вертолет Ми-8. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Тимин

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю, от Симферополя до Керчи можно будет долететь за 30 минут вместо трех часов на наземном транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Два ветролета Ми-8 МТ были переданы авиаотряду специального назначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Об этом в понедельник сообщает журналистам пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

"Два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТ поставили на вооружение авиаотряду спецназначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Современные машины обеспечат мобильность и быстродействие росгвардейских подразделений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, от Симферополя до Керчи на вертолете можно будет долететь за 30 минут вместо трех часов на наземном транспорте.

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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