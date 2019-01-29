"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО

Источник изображения: Фото: Gur Khan attacks!

Появление в войсках "Терминатора-3" в корне изменит характер боевых действий. Вооруженная двумя 57-мм пушками и мощными дальнобойными ракетами боевая машина не оставит шансов как наземному противнику, даже такому высокотехнологичному как бронетехника НАТО, так и целям в воздухе, считает известный военный эксперт Алексей Хлопотов.

"Как известно, на шасси платформы тяжелой унифицированной платформы "Армата" планировалось разработать и изготовить большое количество боевой и вспомогательной техники. О некоторых образцах можно найти открытую информацию в Сети, о других пока ничего не известно.

Кроме известных всем основного боевого танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, в свое время много говорили о машине огневой поддержки "Терминатор -3", - сказал он.

Военный эксперт привел выдержку из своей публикации от ноября 2016 года:

"Как следует из материалов юбилейного издания "Уральский вагоностроительный завод 80 лет" (С.В.Устьянцев, серия "Библиотека Танкпрома", С.159), новый вариант БМПТ в качестве основного вооружения будет иметь 57-мм калибр, однако модуль вооружения будет совсем иным. Цитирую: "Новая машина огневой поддержки для отечественных вооруженных сил разрабатывается сегодня на единой базе "Арматы". Помимо перечисленных выше достоинств базового образца (имеется ввиду платформы "Армата" - прим GKh), она получила гораздо более мощный комплекс вооружения.

30-мм пушки сменила спарка 57-мм автоматических орудий с дальностью боя до 16 км. Их бронебойным снарядам сегодня способны противостоять разве что лобовые проекции основных боевых танков - но для них заготовлены мощные ПТУРы."

Тогда он также отмечал: "Появление такой машины огневой поддержки фактически нивелирует усилия множества фирм и компаний НАТО по созданию современного высокозащищенного транспорта - MRAP, БТР и БМП".

Информация о возможном появлении "Терминатора 3" на тот момент вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Все центральные издания написали об этой "адской молотилке 21 века". Через два с лишним года о ней почти не вспоминают.

"А зря, по мне эта разработка была бы даже интереснее, чем танк или тяжелая БМП, не говоря уже о БРЭМ. Если бы ее, хотя бы в виде модели показали на "Армии 2019", она наверняка стала бы основной сенсацией этого военно-технического форума. Может, действительно мы ее увидим в этом году?" - надеется Хлопотов.