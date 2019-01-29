"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
Источник изображения: Фото: Gur Khan attacks!
Появление в войсках "Терминатора-3" в корне изменит характер боевых действий. Вооруженная двумя 57-мм пушками и мощными дальнобойными ракетами боевая машина не оставит шансов как наземному противнику, даже такому высокотехнологичному как бронетехника НАТО, так и целям в воздухе, считает известный военный эксперт Алексей Хлопотов.
"Как известно, на шасси платформы тяжелой унифицированной платформы "Армата" планировалось разработать и изготовить большое количество боевой и вспомогательной техники. О некоторых образцах можно найти открытую информацию в Сети, о других пока ничего не известно.
Кроме известных всем основного боевого танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, в свое время много говорили о машине огневой поддержки "Терминатор -3", - сказал он.
Военный эксперт привел выдержку из своей публикации от ноября 2016 года:
"Как следует из материалов юбилейного издания "Уральский вагоностроительный завод 80 лет" (С.В.Устьянцев, серия "Библиотека Танкпрома", С.159), новый вариант БМПТ в качестве основного вооружения будет иметь 57-мм калибр, однако модуль вооружения будет совсем иным. Цитирую: "Новая машина огневой поддержки для отечественных вооруженных сил разрабатывается сегодня на единой базе "Арматы". Помимо перечисленных выше достоинств базового образца (имеется ввиду платформы "Армата" - прим GKh), она получила гораздо более мощный комплекс вооружения.
30-мм пушки сменила спарка 57-мм автоматических орудий с дальностью боя до 16 км. Их бронебойным снарядам сегодня способны противостоять разве что лобовые проекции основных боевых танков - но для них заготовлены мощные ПТУРы."
Тогда он также отмечал: "Появление такой машины огневой поддержки фактически нивелирует усилия множества фирм и компаний НАТО по созданию современного высокозащищенного транспорта - MRAP, БТР и БМП".
Информация о возможном появлении "Терминатора 3" на тот момент вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Все центральные издания написали об этой "адской молотилке 21 века". Через два с лишним года о ней почти не вспоминают.
"А зря, по мне эта разработка была бы даже интереснее, чем танк или тяжелая БМП, не говоря уже о БРЭМ. Если бы ее, хотя бы в виде модели показали на "Армии 2019", она наверняка стала бы основной сенсацией этого военно-технического форума. Может, действительно мы ее увидим в этом году?" - надеется Хлопотов.
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БМПТ-3 это чисто экспортное оружие для ближневосточных и североафриканских армий....
В войсках намного нужнее тяжёлые БМП на базе Т-72/Т-90 , с 57 мм АУ + ПТРК "Корнет-Д", которые могут в одном строю идти вместе с танками и уничтожать на расстоянии до 8-10 км танкоопасную пехоту, расчёты ПТРК , противотанковую артиллерию, ударные вертолёты и штурмовую авиацию.
Хотя-бы один батальон тяжёлых БМП на танковый полк было бы вполне достаточно.
В сухопутных войсках около 3 тыс. танков, следовательно требуется около тысячи тяжёлых БМП.
Самое главное есть из чего делать, на складах и базах хранения около 7 тыс Т-72, бери и модернизируй......