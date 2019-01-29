Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
Почему Израилю удалось уничтожить российский "Панцирь" в Сирии
В начале этой недели ВВС Израиля нанесли очередной ракетно-авиационный удар по позициям "Аль-Кудс" - элитного подразделения в составе иранского Корпуса стражей исламской революции на территории Сирии. В ходе бомбардировок были поражены восемь батарей (зенитных ракетных дивизионов) зенитных ракетных войск арабской республики, среди которых российские системы С-75, С-125, "Бук", "Панцирь", РЛС радиотехнических войск.
Считается, что по репутации российских средств ПВО нанесен серьезный удар - оцениваемые как крайне эффективные ЗРК "Бук" и "Панцирь" были уничтожены в Сирии израильскими ракетами и БЛА. Причем в ходе боевых действий утрачена уже вторая боевая машина нашего современного ЗПРК "Панцирь" - системы, до самого последнего времени обладающей высоким экспортным потенциалом.
Недоброжелатели тут не преминули озвучить мнение, что этот ЗПРК не способен защитить даже сам себя.
Раздаются голоса, что Российская Федерация поставила Сирии неэффективные средства ПВО и они ничего не стоят в сравнении с воздушной мощью Израиля. Помимо всего прочего, высказываются мнения, что неверны и принципы, лежащие в основе построения противовоздушной обороны Сирии.
В очередной раз на Ближнем Востоке репутации отечественного вооружения и военного искусства нанесен чувствительный удар.
Но так ли все на самом деле?
На данном этапе "Панцирь" совершенно не заслуживает подобной репутации.
Любую зенитную ракетную систему (или зенитно-пушечный ракетный комплекс применительно к "Панцирю") нельзя рассматривать как некое чудо-оружие или меч-кладенец, который способен разметать всех возможных противников, оставаясь при этом невидимым и неуязвимым. Это всего лишь образец оружия, причем как со своими достоинствами, так и недостатками.
Самое главное, что надо понять критикам "Панциря": он представляет собой всего лишь небольшой элемент в очень сложной и грамотно выстроенной системе противовоздушной обороны, и этот ЗПРК сможет эффективно действовать лишь тогда, когда будет функционировать в рамках этой системы.
И нет ничего хуже для репутации этого зенитно-пушечного ракетного комплекса, если одна-две боевые машины "Панциря" будут поставлены в дуэльную ситуацию в ходе массированного ракетно-авиационного удара, когда плотность налета (количество целей в минуту) будет превышать боевые возможности "Панциря", а поставленные противником подавляющие радиоэлектронные помехи до предела усложнят оценку воздушной обстановки и условия выполнения боевой стрельбы.
Современная система противовоздушной обороны должна включать в своем составе не только систему зенитного ракетного прикрытия (созданную из комплексов разного типа и назначения), но и систему истребительного авиационного прикрытия, систему радиолокационной разведки, средства разведки (начиная от космической разведки и заканчивая радио- и радиотехнической разведкой), средства радиоэлектронной борьбы.
И все это должно быть увязано в рамках единой автоматизированной системы, управляться по единому замыслу и плану, находиться под единым командованием.
Более того, противовоздушная операция на театре военных действий носит исключительно общевойсковой характер.
Иными словами, к действиям по противовоздушной обороне важных объектов и группировок войск должны быть подключены все виды вооруженных сил и рода войск - дальняя, фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушно-космических сил, ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск, ударные силы и средства Военно-Морского флота. И было бы очень большой ошибкой представлять противовоздушную оборону страны и вооруженных сил как действия исключительно зенитных ракетных войск.
Теперь рассмотрим, что собой представляют вооруженные силы Израиля. Это одна из самых боеспособных армий не только Ближнего Востока, но и европейского континента. Без всякого преувеличения, израильская армия входит в пятерку сильнейших армий мира. Она укомплектована высокопрофессиональным личным составом, мотивированным на успех в боях и сражениях. При ракетно-авиационных ударах по проиранским формированиям в Сирии Израиль отстаивает свои национальные интересы и, без особого преувеличения, право на собственное существование.
Вооруженные силы еврейского государства обладают огромным преимуществом в современных средствах ведения разведки, начиная с оптоэлектронной космической и заканчивая агентурной. Эти возможности даже сведущими военными экспертами сегодня недооцениваются.
Израильтяне всегда будут на два-три хода впереди Башара Асада.
Армия Израиля обладает подавляющим превосходством в средствах ведения радиоэлектронной борьбы. И технологически (тут отрыв ну просто гигантский), и в любых возможных количественных характеристиках. Об этом у нас обычно забывают, сбиваясь при анализе боевых и оперативных возможностей ПВО на подсчет типов ЗРК/ЗРС, целевых каналов, пусковых установок и артиллерийских стволов. Если в этих расчетах упускать из виду РЭБ, остальное уже можно и не подсчитывать. Нет смысла.
Чтобы эффективно противостоять подобной армии, гипотетически вооруженные силы Сирии надо доводить до подобного уровня боеспособности и боеготовности Армии обороны Израиля. Иными словами, создавать сирийскую армию чуть ли не с нуля. Тут для начала возникает масса технических вопросов: откуда взять столько современного вооружения, если та же российская армия еще не закончила собственного перевооружения на современные образцы вооружения и военной техники? Кто будет оплачивать эти необычайно масштабные поставки оружия? Самое главное - где взять личный состав, соответствующей по уровню подготовки бойцам и офицерам вооруженных сил Израиля, их мотивированности на успех в бою? Да и вообще - решаема ли подобная задача даже в принципе.
Но даже эти вопросы далеко не главные. А самое главное будет заключаться в следующем - каковы военно-политические цели подобных мероприятий? Россия собирается воевать с Израилем и в конечном счете сокрушить это государство? Очень трудно сформулировать ответ на этот вопрос.
Одно можно сказать точно - вооруженный конфликт с Израилем Москве абсолютно не нужен.
Положение Москвы в Сирии бывает иногда крайне двусмысленным. С одной стороны, группировка вооруженных сил России в этой арабской республике должна по идее защищать своего союзника. А с другой стороны, Москве нет никакой необходимости ввязываться в вооруженных конфликт с Израилем и в перспективе - с Соединенными Штатами.
Что касается Израиля, то он наносил, наносит и будет наносить удары по иранским формированиям на территории Сирии. А несистемная передача нашего вооружения в неумелые сирийские руки способна только дискредитировать наше зенитные ракетные системы и комплексы, нанести удар по репутации российского оружия. И с этим надо что-то делать.
Михаил Ходаренок
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Мы вроде как победили нацизм, но мавзолей завесили. Крушение СССР вроде как крупнейшая геополитическая катастрофа, но СоЛЖЕницин и Ельцин у нас уважаемые люди.
СССР это пик нашего технического и научного развития, но все же якобы только из под палки, обливаясь кровью и говном.
Мы вроде как за развитие малого и частного бизнеса, но реально поддерживаем монополизацию и открытую конкуренцию с развитыми странам.
И это проявляется в мировой политике: мы вроде как русских не бросаем, но Украине выдаём как преступников. Мы вроде Донбасс не бросим, но и принять к себе не примем.
Мы Родиной не торгуем, но за Курилы переговоры ведём.
Можно в этом видеть мудрую политику по нахождению "золотой середины", но я лично так не думаю. Стратегия "и нашим, и вашим" это путь для мелких стран. Если по такому пути идти, то однажды мы и станем мелкой страной.
а у Путина везде так. Он вроде и за СССР переживает, но вся его команда - сплошь контра.Нет, Путин вовсе не за СССР, он лишь жалеет об утрате территорий. У нас капитализм, а это система созданная капиталистами для капиталистов (крупный бизнес) в первую очередь, а для всех остальных - по остаточному принципу, подачки. У капиталистов не может быть в почёте что-то из коммунистического, социалистического, в почёте может быть лишь анти-коммунистическое и потому там Солженицын и Ельцин. Кроме того, Путин обещал Есльцину, который его назначил, что он будет положительно к нему относиться и видимо держит обещание.
Если на Украине прямо заявляют, что они борются с коммунистическим наследием, то в России, чтобы не было никаких волнений, прямо не заявляют, а делают всё тихо: в Москве ведь давно убрали памятники коммунистическим деятелям, переименовали названия, только мавзолей остался. Тихо подменили красное знамя победы на георгиевскую ленточку. Что такое эта ленточка? Не под ленточкой же, а под красным флагом шли в атаку, красный флаг ведь над Рейхстагом устанавливали, а не георгиевскую ленточку. Но красный флаг - это символ коммунстов, а ленточка им не является - вот и подменили тихо. Ну была ленточка на орденах, медалях, ещё где-то, но это был третестепенный символ ведь, но теперь по политическим мотивам её сделали первостепенным символом той победы.
Мы вроде как за развитие малого и частного бизнесаВполне можно было развивать реформы Горбачёва, при котором появились кооперативы. Я бы ещё законодательно ограничил максимальную разницу между суммарным годовым доходом (т.е. со всеми бонусами) между самым большим и самым маленьким доходом в конторе. Т.е. не должно быть такого, что топ-манагеры с жиру бесятся, а рядовые сотрудники не могут дотянуть до следующей зарплаты - деньги в ноль заканчиваются за несколько дней до следующей зарплате и это при самых минимальных тратах на всё только самое дешёвое и самое необходимое для жизни (из-за этого во Франции бастуют - им денег хронически не хватает до следующей зарплаты, а тут повышение налогов). Ну и подоходный налог должен быть прогрессивный - богатые должны платить больше, а те, кто получает минимум - не должны вообще ничего платить. Но у нас законы для капиталистов написаны и их менять не будут - их слишком мощно лоббируют в думе свои люди. Грабительскую приватизацию 90-х годов тоже пересматривать не будут по той же причине.