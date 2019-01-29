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29.01.2019
Интерфакс-АВН

Спецназ Узбекистана впервые участвует в учениях на территории США - Минобороны

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ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник изображения: ru.sputniknews-uz.com

Ташкент. 28 января. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие сил специальных операций Минобороны Узбекистана с 11 января впервые принимают участие в учениях, которые проводятся на территории Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба узбекского военного ведомства.

По данным ведомства, узбекский спецназ задействован в учениях "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби в штате Миссисипи.

"Подразделение специального назначения Узбекистана с начала пребывания в США уже провело два учения. За ходом третьей - активной фазы учений будет наблюдать министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалом Азизов, который накануне прибыл в США", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Южный удар" - военные учения, которые проводятся Национальной гвардией штата Миссисипи в центре боевой подготовки в городе Галфпорт и в учебном центре объединенных сил в Кэмп Шелби. Учения дают возможность для всех родов войск вооруженных сил, включая подразделения охраны, резервных сил, а также регулярных войск на практике поддерживать боевую готовность и взаимодействие между силами США и ключевыми союзниками, отмечается в сообщении Минобороны Узбекистана.

Сценарии учений разработаны с учетом текущих глобальных кризисов и отвечают индивидуальным потребностям подготовки задействованных подразделений. В учениях также принимают участие военнослужащие спецподразделений Канады, Чили и Нидерландов.

По данным пресс-службы Минобороны, военная делегация Узбекистана в рамках официального визита в США посетит штаб-квартиру Центрального командования ВС США в Тампе (штат Флорида).

28.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Канада
Нидерланды
США
Узбекистан
Чили
Проекты
Военные учения
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