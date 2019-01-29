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29.01.2019
Lenta.ru

В США сочли Ту-22М3 бесполезным

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Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник изображения: РИА Новости

Российский (советский) сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в действительности является самолетом средней, а не большой дальности, пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что машина способна вмещать максимум 50 тонн топлива, позволяющего ей удаляться от аэродрома на расстояние не более трех тысяч километров (туда и обратно), что значительно уступает возможностям американского B-1 Lancer, способного без дозаправки преодолевать 4,7 тысячи километров (в обе стороны).

Издание скептически относится к возможности использования воздушных танкеров для дозаправки бомбардировщика. "Американские военные эксплуатируют более 500 воздушных танкеров. Российским военным принадлежит всего 18 заправщиков Ил-78. Один крупный рейд Ту-22М3 на большие расстояния легко может потребовать весь танкерный флот Кремля", — пишет The National Interest.

Издание заключает, что в настоящее время, а также после модернизации Ту-22М3 "не может и, вероятно, никогда не сможет надежно поразить цели в середине Атлантики".

За последние четыре года произошло четыре крупных аварии Ту-22М3. Жертвами последней, случившейся в январе этого года, стали трое из четырех членов экипажа.

В декабре 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полет российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Ту-22М3М создан в рамках программы Ту-22М3. Минобороны России примет решение о запуске масштабной программы обновления самолетов по результатам государственных испытаний. В случае успешных испытаний до уровня Ту-22М3М модернизируют 30 Ту-22М3.

28.01.2019
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Страны
Россия
США
Продукция
В-1В Lancer
Ил-78
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
29.01.2019 09:26
В США любят поливать иностранцев помоями...А как на счет B-52 и В-1 от них много пользы?! А сколько пользы от сбитых в Югославии невидимок ,которые были сняты с производства сразу после окончания боевых действий?! Обломки сбитых B-2 упавших с расположении косовских боевиков США ,по тихому ,вывезли,а обломки сбитого F-117 не только показали по ТВ,но и передали Китаю и РФ для изучения...США пришли в бешенство и пытались разбомбить посольство Китая в Белграде,чтобы попытаться предотвратить вывоз обломков F-117 в Китай...
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