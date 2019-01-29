ЦСКА куёт кадры для участия в спортивных этапах Европы и мира

Армейские биатлонисты на этапе Кубка IBU в Германии

В Арбере (Германия) завершились соревнования пятого этапа Кубка IBU по биатлону. По итогам соревнований в активе армейцев четыре награды – две золотых и две бронзовых медали.

Весь мир ждёт Евро 2020, который будет проходить в Европе, открытие на Олимпийском стадионе в Риме, закрытие на стадионе Уэмбли в Лондоне

Трехкратный чемпион Европы, чемпион мира 2017 в эстафете лейтенант Антон Бабиков одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка IBU. Спортсмен без промахов преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 36,6 секунды. Вторым стал француз Миртиль Бег (+ 9,4 секунды и 1 промах). Третьим финишировал чемпион Европы среди молодежи, победитель Первенства мира, бронзовый призер Чемпионата Европы Александр Поварницын (38,8 секунды и 1 промах). Пятым с отставанием в 1 минуту 00,1 секунды и двумя промахами стал ещё один армеец – Эдуард Латыпов.

Также Бабиков стал бронзовым призером этапа Кубка IBU в спринте на 10 км. Армеец показал время 26 минут 12,9 секунды и не допустил ни одного пропуска. Победу одержал француз Аристид Бегу – 25 минут 58,8 секунды и один промах. Второе место занял норвежец Йоханнес Дале (+2 секунды и 1 промах).

Ранее Александр Поварницын завоевал «золото» в сокращённой индивидуальной гонке среди мужчин, преодолев дистанцию за 38 минут 36,8 секунды и закрыв все мишени, эти достижения позволили ему выйти в лидеры общего зачета Кубка IBU. На его счету 440 очков. Еще один армейский биатлонист Антон Бабиков занимает вторую строчку, отставая от лидера на 2 очка (438).

Армейские биатлонисты на североамериканских этапах Кубка мира

В феврале армейские биатлонисты примут участие сразу в 2 стартах – этапах Кубка мира в Канморе (Канада), который пройдет в период с 7 по 11 февраля, и в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

В состав сборной России на этапы Кубка мира в Канаду и США вошли пять биатлонистов Центрального спортивного клуба армии: бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, победитель спринтерской гонки последнего этапа КМ в Оберхофе Александр Логинов, чемпион Европы среди молодежи, победитель Первенства мира, бронзовый призер Чемпионата Европы Александр Поварницын, чемпион Европы прапорщик Эдуард Латыпов, победитель этапа Кубка IBU, двукратный чемпион зимней Универсиады Юрий Шопин и двукратная чемпионка мира среди юниоров Валерия Васнецова.

При этом для биатлонистов, которые пропустят североамериканские этапы Кубка мира, со 2 по 18 февраля будет организован сбор в итальянском Риднау.

Армейские скелетонисты на чемпионате Европы

На этапе Кубка мира в австрийском Иглсе прошли соревнования чемпионата Европы по скелетону.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка Европы прапорщик Елена Никитина показала второй результат в гонке чемпионата Европы, совмещенном с этапом Кубка мира. По итогам двух попыток армейская спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 49,07 секунды.

Чемпионкой Европы и победительницей этапа Кубка мира стала представительница Австрии Янин Флок - 1 минута 48,64 секунды. Замкнула тройку немка Жаклин Лёллинг (+ 0,45 секунды).

Елена Никитина лидирует в общем зачете Кубка мира, имея в своём активе 852 очка. Второе место занимает немка Жаклин Леллинг (819), третье – ее соотечественница Тина Херман (794).

Скелетонисты ЦСКА на этапе Кубка мира в Санкт-Морице

В швейцарском городе Санкт-Морице прошли соревнования этапа Кубка мира по скелетону. Соревнования завершатся сегодня.

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков стал серебряным призером этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Армеец показал результат 2 минуты 16,16 секунды, отстав от лидера всего на 0,20 секунды.

Лучший результат показал южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин - 2 минуты 15,96 секунды. Замкнул тройку лидеров ещё один россиянин - Никита Трегубов (+0,27 секунды).

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет в американском Лейк-Плэсиде в период с 15 по 17 февраля.

Армейские фигуристы на чемпионате Европы по фигурному катанию

Во второй день чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в эти дни в столице Белоруссии Минске, в борьбу за награды вступили мужчины. По итогам короткой программы второе промежуточное место занимает спортсмен ЦСКА Александр Самарин.

Первым на лёд среди российских фигуристов в Минске со своей короткой программой вышел 23-летний представитель Центрального спортивного клуба Армии, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун. Из-за пропущенного предыдущего сезона Ковтун потерял позиции в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), на основании которого проводилась жеребьевка выступления в короткой программе, поэтому выступал он за долго до сильнейшей разминки.

За свой прокат армеец получил 87,70 балла, допустив единственную ошибку - падение на четверном сальхове в самом начале программы. Промежуточное пятое место оставляется шансы для Ковтуна на борьбу за призовую тройку.

Открывал сильнейшую разминку самый молодой представитель мужской сборной России на нынешнем турнире - 20-летний фигурист ЦСКА Александр Самарин. Перед чемпионатом Европы армеец включил в свою короткую программу один из сложнейших прыжков - флип в четыре оборота - и попробовал исполнить его первый раз на соревнованиях. Но, к сожалению, судьи засчитали этот прыжок как тройной, да еще и с помаркой на выезде - касание льда второй ногой. В итоге за своё выступление Самарин получил лучшие баллы в сезоне - 91,97 балла и обосновался на второй промежуточной строчке.

Лидерство после короткой программы на чемпионате Европы захватил российский фигурист Михаил Коляда, получивший за прокат своей короткой программы 100,49 балла.

Третье место по итогам короткой программы занял бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес - 91,84. Для которого этот старт станет последним в карьере.

Обладатели наград среди мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию определятся в субботу, 26 января. В этот день спортсмены представят свои произвольные программы.

Спортсмены ЦСКА на заключительных этапах Кубка мира по шорт-треку

Заключительные этапы Кубка мира по шорт-треку в Дрездене и Турине пройдут в период с 1 по 3 февраля и с 8 по 10 февраля соответственно.

На турнирах в составе сборной России выступят четыре шорт-трекиста Центрального спортивного клуба армии: чемпионка Европы прапорщик Екатерина Константинова, чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира прапорщик Евгения Захарова, трехкратная чемпионка Европы, двукратная победительница Европейского Юношеского Олимпийского фестиваля сержант Софья Просвирнова и участник Зимних Олимпийских игр 2018 года Александр Шульгинов.

Также в состав сборной на оба этапа Кубка мира по шорт-треку вошли Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Даниил Ейбог, Артем Козлов, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич и Анастасия Мигунова.

Армейские легкоатлеты на чемпионате Европы

С 1 по 3 марта в Глазго пройдет зимний чемпионат Европы по легкой атлетике. Ранее получившие нейтральный статус 11 спортсменов ЦСКА выполнили необходимые нормативы и смогут принять участие в европейском первенстве.

С нормативами справились чемпион мира, трехкратный чемпион Европы старший лейтенант ВС РФ Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами),двукратная чемпионка мира и Европы старший лейтенант ВС РФ Мария Ласицкене (прыжки в высоту), призер Европейского юношеского Олимпийского фестиваля прапорщик Максим Афонин (толкание ядра), победитель и призер Всемирных военных игр прапорщик Тимофей Чалый (400 м с барьерами), призер чемпионатов Европы прапорщик Алексей Федоров (тройной прыжок), Аксана Гатауиллина (прыжки с шестом), призер Всемирных Военных игр прапорщик Георгий Горохов (прыжки с шестом), призер чемпионата Европы Илья Иванюк (прыжки в высоту), серебряный призёр чемпионата Европы Тимур Моргунов (прыжок с шестом), чемпионка России Виктория Прокопенко (тройной прыжок) и обладательница «золота» юниорского чемпионата СФО Полина Миллер (спринт).

Также выполненный норматив имеют Мария Аглицкая, Алена Мамина, Александр Лесной, Ольга Муллина, Илья Мудров, Анжелика Сидорова, Ринас Ахмадеев, Илья Шкуренев и Егор Николаев.

Однако во Всероссийской федерации легкой атлетики отметили, что не все спортсмены, выполнившие нормативы, потенциально готовы выступить в Глазго.

«Шубенков, Ахмадеев и Моргунов пропускают зимний сезон, а Прокопенко в настоящий момент травмирована, и ее поездка в Глазго находится под большим вопросом. Таким образом, 16 российских легкоатлетов потенциально могут принять участие в чемпионате Европы в помещении», - прокомментировали ТАСС в Федерации.

Скалолазы готовятся к олимпиаде в Токио

Армейские скалолазы начинают готовиться к Олимпиаде в Токио, первый в этом году сбор прошёл в легкоатлетическом манеже Тюмени. До главного старта четырехлетия остается полтора года. Однако именно в грядущем сезоне состоятся два отборочных турнира, которые в основном и определят список участников Олимпийских Игр в Токио.

В федерации скалолазания России в преддверии новогодних праздников был утвержден состав олимпийской сборной на 2019 год. Список заметно поредел – теперь вместо 18 человек, проходивших подготовку в прошлом году, в команду входят 10. В основном составе двое мужчин и четыре женщины, четыре спортсмена в резерве.

Первым отборочным турниром к Олимпийским играм 2020 года станет чемпионат мира в Токио в августе 2019 года, где будут определены имена сильнейших не только в привычных дисциплинах, но и в многоборье. По его результатам на Олимпиаду отберутся топ-7 спортсменов у мужчин и женщин. Осенью пройдет второй отборочный старт. Он определит имена еще шести счастливиц и счастливчиков. Последний шанс попасть на Игры для россиян – чемпионат Европы 2020 года. Здесь на кону будет стоять еще одна путевка для представителей сильного пола и прекрасной половины человечества.