Войти
25.01.2019
Российская газета

Проверенных в Сирии роботов берут на вооружение

182
0
0
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9"
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9".
Источник изображения: rg.ru

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение российской армии. Об этом сообщил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.


По его словам, уже завершается производство первой серийной партии такой техники, сообщает РИА Новости. Причем в концерне ее рассматривают как хороший задел для разработки и выпуска более продвинутого роботизированного арсенала, в котором остро нуждаются силовые ведомства России.

Напомним, что "Уран-9", изначально конструировался как робот-разведчик, истребитель танков и мобильное средство огневой поддержки пехоты. Отсюда - его боевые возможности. Этот комплекс способен поразить цель на дальности до 5 км в светлое время суток и на расстоянии 3 тысячи метров ночью. Броневик вооружен 30-мм автоматическая пушкой со скорострельностью 350 - 400 выстрелов в минуту и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", а также четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами "Атака".

В древнегреческой мифологии Уран - бога неба и первый владыка мира. Наш боевой робот "Уран-9" авторитетное американское издание The National Interest назвало "вестником будущего". Он применялся в боевых действиях в Сирии. По словам Юрия Борисова (экс-замминистра обороны РФ, а ныне вице-премьера), комплекс очень неплохо показал на Ближнем Востоке свои возможности.

В сирийской кампании был также задействован многофункциональный робот - сапер "Уран-6", первые серийные модернизированные образцы которого в середине января поступили в Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ. Эту машину наши военные использовали при разминировании древней Пальмиры, городов Алеппо, Дэйр-эз-Зор, других населенных пунктов. Весит она под 6 тонн, оснащена четырьмя видеокамерами и достаточно проста в управлении. Руководит бронированным комплексом оператор с расстояния, гарантирующего безопасность даже при подрыве боеприпаса. "Уран" может и сам дистанционно выполнить такую операцию с помощью 30-мм автоматической пушки. Что гарантирует комплексу достаточно большой эксплуатационный срок. А еще робот-сапер оборудован различными тралами и выдерживает близкий взрыв до 60 килограммов тротила.

Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть, "Уран-6" отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и противотанковой мины. Военные утверждают, что ничего подобного в армии прежде не было, и только одна такая машина заменяет два десятка штатных саперов.

Для разминирования труднодоступных мест, например разрушенных зданий и завалов, наши саперы использовали в Сирии малогабаритный беспроводной досмотровый робот "Сфера". Он представляет собой небольшой шар, оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком. Этот робот передает картинку, обеспечивая операторам обзор в 360 градусов. Он сделан из прочных материалов, выдерживает падение с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования автоматически принимает после заброса вертикальное положение. Управляется устройство с дистанционного пульта. Время работы "Сферы" с литий-ионным аккумулятором - не менее 20 минут на дальности около 50 метров. При диаметре 90 мм масса устройства не превышает 610 граммов. Для его хранения и транспортировки используется пыле- влагозащищенный кейс.

В Минобороны РФ сообщили, что "Сфера" будет поставляться в войска в комплекте с защитным костюмом ОВР-2-02. Он предназначен для защиты сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и поражающего действия пуль. Новый защитный комплект, в отличие от предшественника, снабжен видеокамерой и портативной водяной системой охлаждения.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"


 Юрий Гаврилов

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Сирия
США
Продукция
Атака
ОВР-2
Уран-6
Уран-9
Шмель-М
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Дмитриев Владимир
Проекты
Робот
РТК
Похожие новости
16.05.2018
"Революционное оружие России": чем "Ураны" удивили американские СМИ
14.05.2018
Роботы "Уран-6" и "Уран-9" проходят опытно-боевую эксплуатацию в подразделениях Минобороны РФ
07.05.2018
Истребители с "Кинжалами" стоят на боевом дежурстве
07.05.2018
Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 01:14
  • 5
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
  • 25.01 00:40
  • 11
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 24.01 21:49
  • 87
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 24.01 21:29
  • 5
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 21:16
  • 172
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 19:42
  • 6
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 19:40
  • 3
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 19:31
  • 5
Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"
  • 24.01 19:28
  • 1
Рябков: США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД
  • 24.01 19:21
  • 5
Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций
  • 24.01 19:17
  • 1
ВВС Индии захотели избавиться от МиГ-21
  • 24.01 19:16
  • 29
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 14:44
  • 30
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 12:58
  • 3
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ