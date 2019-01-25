Войти
25.01.2019
Российская газета

Под Курском прошли первые полеты на Су-30СМ

150
0
0
Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Сергей Мардело/ РГ

На авиабазе Халино под Курском прошли первые полеты на сверхманевренных истребителях Су-30СМ. В декабре гвардейский авиаполк получил с авиазавода последнюю пару новеньких самолетов, полностью перевооружившись на технику XXI века.

- Летчики выполнили контрольные полеты для проверки тактико-технических характеристик истребителей, работы бортовых систем на разных скоростях и высотах. Также были совершены первые выходы на полигоны с практическим применением пушек и ракет по целям в пределах видимости и по приборам, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Прежде куряне летали на МиГ-29, надежных машинах с хорошим запасом тяги и превосходной маневренностью. Списывать их никто не собирается - серые приземистые МиГи с потускневшими от небесных ветров кабинами останутся в Халине. На их фоне новенькие Су-30 в нежно-голубом камуфляже, со сверкающими гладким пластиком фонарями выглядят неземными красавцами. Летчикам работать в них стало намного удобнее.

- Су-30 комфортабельнее: просторная кабина, лучше обзор, есть подогрев сидений, хорошо организовано отопление - а то в МиГ-29 голове жарко, а ноги мерзнут, - пояснили пилоты.

Наземный персонал очарован меньше.

- Новый самолет сложнее в обслуживании: появились новые системы, не так просто подобраться к некоторым узлам и агрегатам, да и по размерам истребитель больше. Даже поговорка есть: "Самолет "Сухой" - техник мокрый", - улыбнулся инженер эскадрильи. - А временные нормативы на подготовку к полету МиГ-29СМТ и Су-30СМ одинаковые. Но наши специалисты прошли переучивание и обязательно справятся.

Кстати

Курский авиаполк получил новые истребители одним из первых в стране. В 2017 году на Су-30СМ пересела первая эскадрилья, в 2018-м - вторая.


 Антон Валагин (Курск)

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29
МиГ-29СМТ
Су-30
Су-30К
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Похожие новости
07.07.2015
Надежды «МиГа» связаны с легким истребителем и новым «убийцей бомбардировщиков»
12.03.2014
Зачем России три модификации Су-27
25.02.2011
Долгий закат истребителей Микояна
24.08.2009
ПАК не видали?
03.04.2008
Перекрестное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 01:14
  • 5
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
  • 25.01 00:40
  • 11
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 24.01 21:49
  • 87
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 24.01 21:29
  • 5
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 21:16
  • 172
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 19:42
  • 6
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 19:40
  • 3
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 19:31
  • 5
Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"
  • 24.01 19:28
  • 1
Рябков: США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД
  • 24.01 19:21
  • 5
Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций
  • 24.01 19:17
  • 1
ВВС Индии захотели избавиться от МиГ-21
  • 24.01 19:16
  • 29
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 14:44
  • 30
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 12:58
  • 3
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ