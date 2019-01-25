Под Курском прошли первые полеты на Су-30СМ

На авиабазе Халино под Курском прошли первые полеты на сверхманевренных истребителях Су-30СМ. В декабре гвардейский авиаполк получил с авиазавода последнюю пару новеньких самолетов, полностью перевооружившись на технику XXI века.

- Летчики выполнили контрольные полеты для проверки тактико-технических характеристик истребителей, работы бортовых систем на разных скоростях и высотах. Также были совершены первые выходы на полигоны с практическим применением пушек и ракет по целям в пределах видимости и по приборам, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Прежде куряне летали на МиГ-29, надежных машинах с хорошим запасом тяги и превосходной маневренностью. Списывать их никто не собирается - серые приземистые МиГи с потускневшими от небесных ветров кабинами останутся в Халине. На их фоне новенькие Су-30 в нежно-голубом камуфляже, со сверкающими гладким пластиком фонарями выглядят неземными красавцами. Летчикам работать в них стало намного удобнее.

- Су-30 комфортабельнее: просторная кабина, лучше обзор, есть подогрев сидений, хорошо организовано отопление - а то в МиГ-29 голове жарко, а ноги мерзнут, - пояснили пилоты.

Наземный персонал очарован меньше.

- Новый самолет сложнее в обслуживании: появились новые системы, не так просто подобраться к некоторым узлам и агрегатам, да и по размерам истребитель больше. Даже поговорка есть: "Самолет "Сухой" - техник мокрый", - улыбнулся инженер эскадрильи. - А временные нормативы на подготовку к полету МиГ-29СМТ и Су-30СМ одинаковые. Но наши специалисты прошли переучивание и обязательно справятся.

Кстати

Курский авиаполк получил новые истребители одним из первых в стране. В 2017 году на Су-30СМ пересела первая эскадрилья, в 2018-м - вторая.

Антон Валагин (Курск)