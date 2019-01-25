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25.01.2019
Российская газета

Владимирский завод усовершенствовал танк "Армата"

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: rg.ru

Для пулеметов танка Т-14 на платформе "Армата" в ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" разработали специальное устройство дистанционного перезаряжания. Кроме того, доработали и герметизацию электропуска пулемета.

Об этом сообщил заместитель главного инженера, главный конструктор стрелково-пушечного направления Андрей Махнин телеканалу "Звезда". Он добавил, что устройство дистанционного перезаряжения спроектировано для обеспечения возможности использования танкового пулемета калибра 7,62 миллиметра вне боевого отделения - снаружи. Теперь по сигналу оператора - автоматически производится первичная постановка подвижных частей пулемета на боевой взвод или он перезаряжается при получении осечек.

Что касается доработки электропуска пулемета по его герметизации, то это сделали для того, чтобы предотвратить попадание воды внутрь электроспуска при атмосферных осадках или при преодолении водных препятствий.

Т-14 - новейший танк с необитаемой башней на основе универсальной гусеничной платформы "Армата". Экипаж располагается в передней части корпуса в бронекапсуле. Скорость танка по шоссе - порядка 90 километров в час.


 Светлана Цыганкова

24.01.2019
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принадлежат Российская газета
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