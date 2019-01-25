"Миниатюрный Ка-27": разведывательный БПЛА соосной схемы создали в КНР
Китайские разработчики представили разведывательный беспилотный вертолет соосной схемы TD-220.
Chinese TD-220 unmanned helicopter,a unmanned mini version of KA-27 pic.twitter.com/6AYhEhBw3t— Caesar (@Ninja998998) 24 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.
Некоторые из источников за определенное сходство с российскими машинами компании "Камов" уже прозвали этот аппарат "мини-версией Ка-27".
Такие беспилотники, несмотря на несколько усложненную конструкцию, более компакты и безопасны в эксплуатации.
В настоящее время дрон, созданный корпорацией Norinco, проходит летные испытания.
Как предполагают военные эксперты, со временем, кроме функций разведки, он будет также выполнять и ударные задачи.
Ранее сообщалось, что в КНР созданы и другие варианты беспилотных вертолетов различных типов. Например, БПЛА AV500W может применять по наземным целям как высокоточные ракеты, так и обычные бомбы.
В России также ведутся работы в этом направлении. Так, на военном параде 9 мая 2018 года впервые был представлен ударный беспилотный аппарат "Катран" с аналогичной схемой несущих винтов. На автомобильной платформе кроме вертолета находился и комплект управляемого вооружения, который он может нести.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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