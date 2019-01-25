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25.01.2019
Российская газета

"Миниатюрный Ка-27": разведывательный БПЛА соосной схемы создали в КНР

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Беспилотный вертолет соосной схемы TD-220
Беспилотный вертолет соосной схемы TD-220.
Источник изображения: rg.ru

Китайские разработчики представили разведывательный беспилотный вертолет соосной схемы TD-220.

Некоторые из источников за определенное сходство с российскими машинами компании "Камов" уже прозвали этот аппарат "мини-версией Ка-27".

Такие беспилотники, несмотря на несколько усложненную конструкцию, более компакты и безопасны в эксплуатации.

В настоящее время дрон, созданный корпорацией Norinco, проходит летные испытания.

Как предполагают военные эксперты, со временем, кроме функций разведки, он будет также выполнять и ударные задачи.

Ранее сообщалось, что в КНР созданы и другие варианты беспилотных вертолетов различных типов. Например, БПЛА AV500W может применять по наземным целям как высокоточные ракеты, так и обычные бомбы.

В России также ведутся работы в этом направлении. Так, на военном параде 9 мая 2018 года впервые был представлен ударный беспилотный аппарат "Катран" с аналогичной схемой несущих винтов. На автомобильной платформе кроме вертолета находился и комплект управляемого вооружения, который он может нести.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
AV500
Компании
Norinco
Камов
Проекты
БПЛА
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