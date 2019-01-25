"Видимость прозрачности": США не поверили Минобороны России

Брифинг Минобороны РФ по ракете 9М729 не убедил США

Вашингтон считает брифинг Минобороны РФ по ракете 9М729 попыткой создать "видимость прозрачности", заявил пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан. Именно поэтому американская сторона не участвовала в мероприятии. Состоявшийся брифинг "не меняет выводов" США и их союзников о якобы нарушении Москвой ДРСМД. В Вашингтоне уверены, что Россия уже нарушила договор, испытав ракету 9М729 на дальность более 500 км.

Сотрудники американского диппредставительства в Москве не пришли на совместный брифинг Минобороны РФ и МИД РФ по ракете 9М729, поскольку мероприятие полностью контролировала российская сторона. Брифинг не заставил США и их союзников поверить в то, что ракета 9М729 соответствует нормам Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пояснила представитель посольства США в Москве Андреа Калан.

По ее словам, данные о ракете, представленные на мероприятии, могут не соответствовать действительности: российская сторона могла изменить технические детали ракеты, чтобы убедить присутствующих в своей правоте.

"Нет ничего, что Россия может сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже провела испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность свыше 500 км в нарушение Договора о РСМД", - подчеркнула Калан.

Вашингтон в письменной форме уведомил Москву о возможности сохранить ДРСМД только в том случае, если российская сторона полностью уничтожит ракеты 9М729, пусковые установки и оборудование, заявила представитель американского посольства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя позицию США, отметил, что

у американской стороны была возможность ознакомиться с характеристиками российского вооружения, но Соединенные Штаты и их сателлиты ей не воспользовались, подчеркнул он.

"Российская Федерация выполняет все взятые на себя обязательства [в рамках ДРСМД]. Наша страна спокойно, без опаски продемонстрировала данную ракету. На брифинге можно было задать все вопросы, от которого, впрочем, представители США и их марионеточные правительства из Европейского союза, как мы знаем, отказались", - отметил депутат в беседе с ФАН.

Шерин также уверен, что США в любом случае не будут выполнять обязательства, ранее взятые на себя в рамках Договора.

"США для себя уже решили выйти из ДРСМД. Так что не вижу в данном случае поводов расстраиваться", - подытожил он.

23 января в ходе брифинга для иностранных военных атташе Минобороны РФ впервые показало ракету 9М729 - модернизированный вариант ее предшественницы 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". Минобороны рассказало обо всех изменениях, которые претерпела эта ракета, в том числе о ее габаритах и дальности полета. По данным российских военных, максимальная дальность полета ракеты составляет 480 км, что соответствует условиям ДРСМД.

"Указанная дальность была подтверждена в ходе учений "Запад-2017", - сказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский. Он подчеркнул, что ракета заправляется топливом только в заводских условиях и в нее не может поместиться столько топлива, чтобы дальности полета было достаточно для нарушения ДРСМД.

"Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляются только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ", - заключил Матвеевский.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также напомнил, что в январе Штаты анонсировали планы приостановить выполнение своих обязательств по ДРСМД со 2 февраля. Американская сторона настаивает на устранении нарушений со стороны России.

"В свою очередь считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны, обоснование Вашингтона для приостановки действия договора является несостоятельным и ничтожным с правовой точки зрения", - уточнил Рябков.

По его мнению, "позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к России". Дипломат отметил, что на совместные переговоры по этой проблеме, которые прошли в Женеве, делегация США прибыла с требованием односторонних уступок с российской стороны. Такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающие обе стороны развязки и абсолютно неприемлем по своей сути и содержанию. Жесткость американской позиции не позволяет рассчитывать на сближение подходов, признал Рябков. Вашингтон не готов к встречным шагам, в то время как российская сторона на переговорах предложила американцам "серию конкретных мер", которые позволили бы снять эти претензии, пояснил дипломат. В результате консультаций, продолжавшихся около трех часов, разрешить противоречия так и не удалось.

Кроме того, США по-прежнему не готовы обсуждать собственное вооружение, которое, как считают в Москве, может нарушать ДРСМД. Речь идет о так называемых тестируемых ракетах-мишенях, которые, по сути, идентичны ракетам средней дальности, беспилотниках с ударным потенциалом, а также установках, которые американские военные развертывают на объектах ПРО США в Европе в составе комплексов Aegis Ashore. Они фактически тождественны пусковым установкам Мk-41, которые позволяют осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk, подпадающих под запрет.

Елизавета Королева