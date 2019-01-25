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25.01.2019
Интерфакс-АВН

Суда "Оборонлогистики" приступили к выполнению дальних рейсов - компания

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Транспортное судно «Спарта II»
Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).
Источник изображения: Yörük Işık / twitter.com/yorukisik

Груз доставлен из Петербурга во вьетнамский порт Камрань

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Универсальный сухогруз компании "Оборонлогистика" "Спарта III" успешно осуществил первый дальний рейс, сообщает компания в четверг.

"Судно совершило переход из порта Санкт-Петербург в порт Камрань (Вьетнам) в интересах заказчика. В настоящее время на аналогичный маршрут выходит сухогруз "Оборонлогистики" "Спарта II"", - сказано в пресс-релизе.

"Длительный рейс туда и обратно в данном направлении занимает до двух месяцев. При этом судно находится в непрерывных ходовых условиях. Важной задачей на таком маршруте является организация пополнения запасов судна в различных точках Мирового океана с учетом наложенных на компанию санкционных ограничений и риска прохождения районов, подверженных морскому пиратству", - отмечается в сообщении.

Универсальные сухогрузы "Спарта", "Спарта II" и "Спарта III" предназначены для работы на дальних маршрутах, включая кругосветное плавание.

"Недавно суда прошли модернизацию, в ходе которой было установлено новое радиооборудование, позволяющее получать информацию о метеорологической обстановке и оптимизировать расходы при выполнении морской перевозки", - информирует "Оборонлогистика".

Координацию передвижения судов в дальних походах осуществляют сотрудники Ситуационного логистического центра (СЛЦ) компании.

"Операционная система СЛЦ обрабатывает информацию и позволяет планировать перевозки с учетом метеоусловий, морского трафика, состояния судна, возможностей портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным компании, "рейс, успешно осуществленный судном "Спарта III", и опыт, полученный специалистами компании, открывают перед "Оборонлогистикой" новые перспективы работы с крупными заказчиками по доставке грузов в любую точку мира".

24.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Вьетнам
Россия
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