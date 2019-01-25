Суда "Оборонлогистики" приступили к выполнению дальних рейсов - компания
Груз доставлен из Петербурга во вьетнамский порт Камрань
Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Универсальный сухогруз компании "Оборонлогистика" "Спарта III" успешно осуществил первый дальний рейс, сообщает компания в четверг.
"Судно совершило переход из порта Санкт-Петербург в порт Камрань (Вьетнам) в интересах заказчика. В настоящее время на аналогичный маршрут выходит сухогруз "Оборонлогистики" "Спарта II"", - сказано в пресс-релизе.
"Длительный рейс туда и обратно в данном направлении занимает до двух месяцев. При этом судно находится в непрерывных ходовых условиях. Важной задачей на таком маршруте является организация пополнения запасов судна в различных точках Мирового океана с учетом наложенных на компанию санкционных ограничений и риска прохождения районов, подверженных морскому пиратству", - отмечается в сообщении.
Универсальные сухогрузы "Спарта", "Спарта II" и "Спарта III" предназначены для работы на дальних маршрутах, включая кругосветное плавание.
"Недавно суда прошли модернизацию, в ходе которой было установлено новое радиооборудование, позволяющее получать информацию о метеорологической обстановке и оптимизировать расходы при выполнении морской перевозки", - информирует "Оборонлогистика".
Координацию передвижения судов в дальних походах осуществляют сотрудники Ситуационного логистического центра (СЛЦ) компании.
"Операционная система СЛЦ обрабатывает информацию и позволяет планировать перевозки с учетом метеоусловий, морского трафика, состояния судна, возможностей портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным компании, "рейс, успешно осуществленный судном "Спарта III", и опыт, полученный специалистами компании, открывают перед "Оборонлогистикой" новые перспективы работы с крупными заказчиками по доставке грузов в любую точку мира".
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