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25.01.2019
Интерфакс-АВН

РКК "Энергия" подтвердила смену главы корпорации

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева".

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Николай Севастьянов временно исполняет обязанности генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", Сергей Романов назначен его первым заместителем, сообщает пресс-служба корпорации.

"На заседании совета директоров ПАО "РКК "Энергия", проведенном в форме заочного голосования, принято решение приостановить полномочия генерального директора ПАО "РКК "Энергия" Романова Сергея Юрьевича с 24 января 2019 года. Совет директоров принял решение назначить Севастьянова Николая Николаевича временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО "РКК "Энергия" с 25 января 2019 года", - сообщает пресс-служба.

"С.Ю.Романов продолжит работу в "Энергии" в должности первого заместителя генерального директора", - отметили там.

Кандидатура Н.Севастьянова будет представлена для утверждения акционерам корпорации, которые проведут внеочередное общее собрание и заочно проголосуют по вопросу назначения нового генерального директора.

"Окончание голосования - 5 марта 2019 года", - отметили в "Энергии".

Кроме того, на заседании совета директоров было принято решение о переизбрании председателя и заместителя председателя совета директоров ПАО "РКК "Энергия". Председателем Совета директоров избран заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Роскосмоса Сергей Савельев, его заместителем - исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что в пятницу Н.Севастьянов будет представлен коллективу РКК "Энергия" в качестве и.о. гендиректора.

"В пятницу главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным Н.Севастьянов будет представлен коллективу РКК "Энергия" в качестве исполняющего обязанности генерального директора. На встрече будут озвучены новые задачи, стоящие перед корпорацией, а также то, как будет построена работа при новом исполняющим обязанности", - сказал собеседник агентства.

Н.Севастьянов стал уже третьим руководителем РКК "Энергия" за последние полгода. До августа корпорацию возглавлял Владимир Солнцев, которого на этой должности сменил главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" Сергей Романов.

Сам Н.Севастьянов до четверга исполнял обязанности головной научной организации "Роскосмоса" - ЦНИИмаш. И являлся основным претендентом на конкурсе по замещению должности главы ЦНИИмаш на постоянной основе, однако снял свою кандидатуру. Ранее Н.Севастьянов уже возглавлял РКК "Энергия" в 2005-2007 годах.

24.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай
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